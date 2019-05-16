От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»Газета.Ru 04:05

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги. Петиция с требованием появилась на сайте Change.org. Фанаты выразили яростное возмущение тем, как Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс проявили себя как сценаристы, не имея возможности опереться на материал книг.

Музыка Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.

Космос В интернет попали закрытые данные о российских спутниках В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.

Происшествия В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка Сотрудники полиции выехали на место ЧП, но к тому времени уже выяснилось, что мужчина осознал ошибку, привел чужого ребенка обратно в детский садик и забрал своего.

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Общество В Алабаме проголосовали за жесткий запрет абортов Правозащитники намерены не допустить вступления документа в силу. Заксобрание штата Алабама, США, проголосовало за жесткий запрет абортов.

Шоу-бизнес Тодоренко призналась, что корректирует фигуру при помощи фотошопа Регина Тодоренко поспешила оправдаться и заявила, что не обязательно под каждым ее снимком писать слово «фотошоп».

Путешествия Названы самые популярные места отдыха россиян в майские праздники 13 мая сообщалось, что Мальдивы, Таиланд и Великобритания возглавили рейтинг самых дорогих авиаперелетов из России на майские праздники.

Экономика Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года, по предварительной оценке, составил $34,7 млрд, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года ($18,5 млрд), следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Политика В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу "Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.

Авто В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка Новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого запланирована в Корее этим летом, дебютирует на российском рынке уже в следующем году.

Происшествия В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.

Происшествия Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику.

Хоккей Назван лучший игрок сборной России в матче с Италией Сборная России играла с Италией в четвертой встрече группового этапа мирового первенства по хоккею 2019 года, сообщает "Советский спорт".

Политика Инаугурация Зеленского состоится 20 мая Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.

Происшествия В московском Институте физической химии произошел взрыв Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.

Культура Каннский фестиваль начался со скандала Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.

Армия и оружие Назван способ прохода авианосцев США в Черное море США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.

Футбол Дело «Манчестер Сити» передано в арбитражную палату УЕФА Дело «Манчестер Сити» по возможному нарушению правил финансового fair play передано в арбитражную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК).

Финансы Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.

Происшествия Эстонская фирма объяснила появление ее траулера в водах России Судно специального назначения ROXEN Как писал Sputnik Эстония, рыболовецкое судно Roxen под финским флагом с эстонским экипажем на борту 10 мая было задержано российскими пограничниками в Балтийском море за незаконную добычу рыбы в экономической зоне РФ.