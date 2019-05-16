Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»Газета.Ru 04:05
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги. Петиция с требованием появилась на сайте Change.org. Фанаты выразили яростное возмущение тем, как Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс проявили себя как сценаристы, не имея возможности опереться на материал книг.
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Общество
Россияне попали в список самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 09:07
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
На парламентских выборах украинцы намерены поддержать партию «Слуга народа»
В сети появились закрытые данные штаба Владимира Зеленского, согласно которого, за партию «Слуга народа» на украинских парламентских выборах готовы проголосовать 40% избирателей.
Обновлено 14 мая в 12:49
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Технологии
«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье
К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33
ЖКХ
В первом чтении ГД приняла новый порядок расчета платы за отопление
Законопроект, который предусматривает введение нового порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах, Государственная дума РФ приняла в первом чтении.
Обновлено в 06:58
Политика
Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Общество
После приема петербурженки Беглов поручил обустроить детскую площадку
В Петербурге врио губернатора Александр Беглов после проведения общественного приема поручил главе одного из районов обустроить во дворе детскую площадку.
Обновлено в 08:05
Происшествия
70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге
В Екатеринбурге полиция задержала 70 человек в ходе протестов против строительства храма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:43
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Общество
Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань
В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Названо самое популярное российское оружие у иностранных партнёров
Михеев добавил, что иностранных посетителей выставки также заинтересовали комплексы С-400 и «Тор-М2».
Обновлено в 08:29
Авто
Рассекречен белорусский экспериментальный бронеавтомобиль «Защитник»
На Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019 в Минске впервые продемонстрирован экспериментальный бронеавтомобиль "Защитник", относящийся к классу техники с повышенной противоминной стойкостью (MRAP).
Обновлено в 08:03
Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование «Альфа-банка» показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Гаджеты
Google разработал переводчик, имитирующий голос пользователя
Google разработала специальный алгоритм, который может переводить речь с одного языка на другой, сохраняя голос говорящего и не используя текст.
Обновлено в 09:07
Теннис
Дарья Касаткина победила во втором круге турнира в Риме
Обновлено в 08:56
Музыка
Определились десять финалистов первого тура «Евровидения»
Обновлено вчера в 00:33
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Из-за болезни Бритни Спирс может навсегда покинуть сцену
Болезнь певицы Бритни Спирс может окончательно разрушить её карьеру.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Политика
В бундестаге назвали неприемлемыми санкции США по газу из России
В начале мая посол США в Германии Ричард Гренелл назвал немыслимой политику ЕС в отношении России.
Обновлено в 05:26
Футбол
«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на следующий сезон
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:38
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Футбол
«Фенербахче» готовит предложение по трансферу Зе Луиша
Стамбульский "Фенербахче" возобновил интерес к нападающему "Спартака" Зе Луишу, утверждает Star.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье
В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Анна Курникова снялась для обложки журнала
Бывшая теннисистка Анна Курникова снялась для российского журнала Cosmopolitan. Девушка позировала для обложки издания в коротком топе.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21