Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»Газета.Ru 04:05

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги. Петиция с требованием появилась на сайте Change.org. Фанаты выразили яростное возмущение тем, как Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс проявили себя как сценаристы, не имея возможности опереться на материал книг.
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Поклонники «Игры престолов» потребовали переснять восьмой сезон сериала

Lenta.ru02:45

Зрители «Игры престолов» призывают HBO переснять последний сезон сериала

ТАСС06:04

Фанаты «Игры престолов» потребовали от HBO переснять восьмой сезон сериала

РИА Новости04:46

«Игра престолов»: фанаты выдвинули ультиматум

Газета.Ru09:20

Фанаты «Игры престолов» потребовали переснять восьмой сезон

Говорит Москва03:23

Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять восьмой сезон

Super.ru04:00

Фанаты «Игры престолов» потребовали переснять восьмой сезон

Телеканал 360°вчера в 19:17
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
Общество

Россияне попали в список самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 09:07
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Политика

На парламентских выборах украинцы намерены поддержать партию «Слуга народа»

В сети появились закрытые данные штаба Владимира Зеленского, согласно которого, за партию «Слуга народа» на украинских парламентских выборах готовы проголосовать 40% избирателей.
Обновлено 14 мая в 12:49
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Технологии

«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье

К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33
ЖКХ

В первом чтении ГД приняла новый порядок расчета платы за отопление

Законопроект, который предусматривает введение нового порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах, Государственная дума РФ приняла в первом чтении.
Обновлено в 06:58
Политика

Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Общество

После приема петербурженки Беглов поручил обустроить детскую площадку

В Петербурге врио губернатора Александр Беглов после проведения общественного приема поручил главе одного из районов обустроить во дворе детскую площадку.
Обновлено в 08:05
Происшествия

70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция задержала 70 человек в ходе протестов против строительства храма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:43
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Общество

Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань

В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Названо самое популярное российское оружие у иностранных партнёров

Михеев добавил, что иностранных посетителей выставки также заинтересовали комплексы С-400 и «Тор-М2».
Обновлено в 08:29
Авто

Рассекречен белорусский экспериментальный бронеавтомобиль «Защитник»

На Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019 в Минске впервые продемонстрирован экспериментальный бронеавтомобиль "Защитник", относящийся к классу техники с повышенной противоминной стойкостью (MRAP).
Обновлено в 08:03
Экономика

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование «Альфа-банка» показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Гаджеты

Google разработал переводчик, имитирующий голос пользователя

Google разработала специальный алгоритм, который может переводить речь с одного языка на другой, сохраняя голос говорящего и не используя текст.
Обновлено в 09:07
Теннис

Дарья Касаткина победила во втором круге турнира в Риме

Обновлено в 08:56
Музыка

Определились десять финалистов первого тура «Евровидения»

Обновлено вчера в 00:33
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Космос

В интернет попали закрытые данные о российских спутниках

В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Из-за болезни Бритни Спирс может навсегда покинуть сцену

Болезнь певицы Бритни Спирс может окончательно разрушить её карьеру.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Политика

В бундестаге назвали неприемлемыми санкции США по газу из России

В начале мая посол США в Германии Ричард Гренелл назвал немыслимой политику ЕС в отношении России.
Обновлено в 05:26
Футбол

«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на следующий сезон

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:38
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Футбол

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Происшествия

Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье

В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
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Шоу-бизнес

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Бывшая теннисистка Анна Курникова снялась для российского журнала Cosmopolitan. Девушка позировала для обложки издания в коротком топе.
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Политика

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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Дэвид Бениофф
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Американский писатель, сценарист и теле-продюсер. Со-создатель и шоураннер широко известного сериала канала HBO «Игра престолов».
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