Энергетика
Освоение арктического шельфа отстает от планов госкомпанийКоммерсантъ вчера в 19:05
Освоение арктического шельфа отстает от планов госкомпаний Некогда масштабные планы госкомпаний по активному освоению арктического шельфа терпят фиаско.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Освоение арктического шельфа отстает от планов госкомпаний Некогда масштабные планы госкомпаний по активному освоению арктического шельфа терпят фиаско. Шанс на запуск там новых крупных месторождений до 2030 года минимален, следует из плана Минприроды по геологоразведке в Арктике.Коммерсантъвчера в 19:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:31, Вашингтон
Политика
Климкин предложил ООН украинский язык в качестве официального
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что украинский язык можно предложить ООН в качестве официального.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Мужчину посадили на 10 лет за изнасилование ребенка в Шотландии
Педофила отправили в тюрьму на 10 лет за то, что он подверг сексуальному насилию 14-месячную девочку.
Обновлено в 00:28
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Здоровье
В Зауралье до зимы отремонтируют 15 больниц
До конца года в Зауралье отремонтируют 15 медучреждений.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО
Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления
В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено вчера в 14:05
Финансы
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено вчера в 17:15
Футбол
Сын Симеоне помог «Фиорентине» обыграть «Гвадалахару»
В рамках Международного кубка чемпионов на стадионе «СитГик» в городе Бриджвью (США) состоялся матч между «Фиорентиной» и «Гвадалахарой».
Обновлено в 00:08
Космос
«Напечатать» базу на Луне «Роскосмосу» будет сложно — кандидат наук
Планы «Роскосмоса», связанные с использованием лунных материалов для строительства базы на Луне, едва ли осуществимы, заявил 16 июля ИА Красная Весна кандидат технических наук Константин Васильев.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера
Ягуар на 15 минут вырвался из вольера в красноярском зоопарке, сообщили РИА Новости в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено 15 июля в 03:41
Политика
ЕС потребовал от России признать вину за крушение МН17
Совет Евросоюза (ЕС) принял декларацию, призывающую российскую сторону взять на себя ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
В Туве ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США
Обновлено вчера в 23:44
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Политика
Вице-премьер Италии заявил, что украинцы готовили на него покушение
Вице-премьер Италии, совмещающий должность министра МВД - Маттео Сальвини - заявил сегодня в интервью телеканалу Rai, что спецслужбами Италии идентифицирована группа украинцев, которые готовили покушение на него.
Обновлено вчера в 11:20
Религия
Ночной крестный ход Царских дней собрал 60 тысяч верующих
Ночной крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы собрал 60 тысяч человек.
Обновлено вчера в 23:13
Футбол
Эмери пообещал болельщикам «Арсенала» несколько громких трансферов
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери не исключил, что в ближайшее время команда подпишет несколько топовых игроков.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Иркутяне присоединились к флэшмобу на странице Леди Гаги
Иркутяне присоединились к флэшмобу в официальном аккаунте певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
США требуют прекращения присутствия Ирана в Ливане и Ираке для соглашения с РФ по Сирии
"Болтон ясно заявил Патрушеву, что в любом случае именно России необходимо сделать первый шаг в том, что касается иранского присутствия в Сирии, и только в этом случае США могут дать им то, что они хотят", - издание слова американского дипломата.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:29
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено вчера в 12:12
Финансы
Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд
Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с $12,136 млрд до $12,024 млрд.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05