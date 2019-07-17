Освоение арктического шельфа отстает от планов госкомпаний Некогда масштабные планы госкомпаний по активному освоению арктического шельфа терпят фиаско. Шанс на запуск там новых крупных месторождений до 2030 года минимален, следует из плана Минприроды по геологоразведке в Арктике.

с чего всё началось

Российские нефтегазовые компании откладывают запуск новых крупных месторождений на арктическом шельфе до 2030 года, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на материалы Минприроды о геологоразведочных работах в Арктике до 2035 года.

Освоение Арктики на шельфе откладывается до 2030 года

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