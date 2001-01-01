Освоение арктического шельфа отстает от планов госкомпаний Некогда масштабные планы госкомпаний по активному освоению арктического шельфа терпят фиаско. Шанс на запуск там новых крупных месторождений до 2030 года минимален, следует из плана Минприроды по геологоразведке в Арктике.

с чего всё началось

Освоение арктического шельфа отстает от планов госкомпаний Некогда масштабные планы госкомпаний по активному освоению арктического шельфа терпят фиаско.

Политика Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.

Политика Володин раскрыл суть возможных изменений Конституции Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.

Общество Минспорта получит полномочия по аккредитации областных федераций Еще одно изменение – минспорта наделяется полномочиями проводить госаккредитацию региональных спортивных федераций.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Общество Ливень подтопил улицы и социальные объекты в Благовещенске В Благовещенске из-за обильных осадков 16 и 17 июля оказались подтопленными улицы, дворы и детские сады, медучреждения и магазины.

Происшествия В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

Футбол Журналист: «Спартак» интересуется футболистом сборной Уругвая Перейро Московский «Спартак» хочет приобрести полузащитника сборной Уругвая по футболу и голландского ПСВ Гастона Перейро.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".

Политика На Украине вступил в силу закон о государственном языке С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу закон о государственном языке.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Гаджеты Apple показала смайлики, которые появятся в новых iPhone До представления новых iPhone еще есть время, но уже сейчас производитель показал некоторые смайлики, которые будут присутствовать в этих девайсах.

Музыка Скончался известный южноафриканский певец Джонни Клегг Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.

Экономика Правительство собирается продлить заморозку накопительной части пенсии В России предложили продлить заморозку накопительной части пенсии.

Происшествия В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Происшествия Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

Происшествия Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ Как уйти из "библиотеки" Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ РИА Новости Подключенные к гениталиям контакты от электросварки, пытки бензопилой, ночь в яме с трупами тех, кто уже скончался от пыток, — трудно поверить, что это не фантазии из фильма ужасов, а реальные издевательства, которым в XXI веке подвергают друг друга граждане одной страны — Украины.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Происшествия Два фигуранта дела полковника ФСБ Черкалина заочно арестованы Двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина — бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко — заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Экономика Россияне раскупают продукты, маркированные как натуральные Россияне раскупают продукты, маркированные как натуральные Стремление российских потребителей к здоровому питанию охватывает все более широкие категории товаров.

Общество Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.

Финансы Экономист назвал «самый плохой день» для рубля Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Происшествия В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер.

Армия и оружие В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400 Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что покупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского военного самолёта F-35, в разработке которого принимает участие и Анкара.