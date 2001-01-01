Энергетика
Освоение арктического шельфа отстает от планов госкомпанийКоммерсантъ вчера в 19:05
Освоение арктического шельфа отстает от планов госкомпаний Некогда масштабные планы госкомпаний по активному освоению арктического шельфа терпят фиаско.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Освоение арктического шельфа отстает от планов госкомпаний Некогда масштабные планы госкомпаний по активному освоению арктического шельфа терпят фиаско. Шанс на запуск там новых крупных месторождений до 2030 года минимален, следует из плана Минприроды по геологоразведке в Арктике.Коммерсантъвчера в 19:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:22, Вашингтон
Политика
Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Володин раскрыл суть возможных изменений Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Общество
Минспорта получит полномочия по аккредитации областных федераций
Еще одно изменение – минспорта наделяется полномочиями проводить госаккредитацию региональных спортивных федераций.
Обновлено в 01:21
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено вчера в 03:51
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Общество
Ливень подтопил улицы и социальные объекты в Благовещенске
В Благовещенске из-за обильных осадков 16 и 17 июля оказались подтопленными улицы, дворы и детские сады, медучреждения и магазины.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Крыму более 30 детей госпитализировали из-за отравления
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Футбол
Журналист: «Спартак» интересуется футболистом сборной Уругвая Перейро
Московский «Спартак» хочет приобрести полузащитника сборной Уругвая по футболу и голландского ПСВ Гастона Перейро.
Обновлено в 01:19
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу закон о государственном языке.
Обновлено вчера в 03:06
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Гаджеты
Apple показала смайлики, которые появятся в новых iPhone
До представления новых iPhone еще есть время, но уже сейчас производитель показал некоторые смайлики, которые будут присутствовать в этих девайсах.
Обновлено в 02:04
Музыка
Скончался известный южноафриканский певец Джонни Клегг
Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Правительство собирается продлить заморозку накопительной части пенсии
В России предложили продлить заморозку накопительной части пенсии.
Обновлено вчера в 04:26
Политика
США могут предложить России новый договор по ядерному оружию
Обновлено 15 июля в 20:44
Происшествия
В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка
Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Обновлено в 00:30
Общество
Уникальный приморский пляж может исчезнуть через 20 лет
Обновлено вчера в 02:29
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено 15 июля в 14:24
Происшествия
Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ
Как уйти из "библиотеки" Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ РИА Новости Подключенные к гениталиям контакты от электросварки, пытки бензопилой, ночь в яме с трупами тех, кто уже скончался от пыток, — трудно поверить, что это не фантазии из фильма ужасов, а реальные издевательства, которым в XXI веке подвергают друг друга граждане одной страны — Украины.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Два фигуранта дела полковника ФСБ Черкалина заочно арестованы
Двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина — бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко — заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Обновлено в 02:17
Экономика
Россияне раскупают продукты, маркированные как натуральные
Россияне раскупают продукты, маркированные как натуральные Стремление российских потребителей к здоровому питанию охватывает все более широкие категории товаров.
Обновлено вчера в 19:05
Общество
Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр
Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.
Обновлено вчера в 08:49
Финансы
Экономист назвал «самый плохой день» для рубля
Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера
Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400
Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что покупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского военного самолёта F-35, в разработке которого принимает участие и Анкара.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие
Армия США серьезно отнеслась к идее американцев штурмовать «Зону 51»
Обновлено 14 июля в 13:00
Общество
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21