Политика
Освобождённые в Донбассе украинцы прибыли в КиевRT на русском 10:19
Четверо освобождённых самопровозглашёнными республиками Донбасса украинцев прибыли в Киев самолётом из Минска. Как сообщает УНИАН, в киевском аэропорту их встретили родственники. В Минск они были доставлены из Ростова-на-Дону.
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Технологии
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
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Если к концу дня к вам вернутся силы, сходите на прогулку с другом или любимым человеком.
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Политика
Медведчук отказался быть посредником Зеленского в переговорах с РФ
Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что не станет для президента страны Владимира Зеленского играть роль посредника на переговорах с РФ, сообщает ТАСС.
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Политика
Мэй поставила Путину условие для нормализации отношений с РФ
На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о виновности Москвы в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и невозможности нормализовать отношения между странами при наличии российских угроз.
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Шоу-бизнес
Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены
Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
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Политика
Саакашвили сообщил, что его партия идет на выборы в Раду
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что верховный суд Украины поддержал его партию в споре с ЦИК, так что "Движение новых сил" идет на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 19:34
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
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В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
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Космос
В Италию отправлены составные части модуля миссии «ЭкзоМарс-2020»
Российские специалисты сообщили, что Научно-производственное объединение имени Лавочкина отправило аэрокосмической корпорации Thales Alenia Space Italia составные части десантного модуля миссии «ЭкзоМарс-2020».
Обновлено вчера в 16:40
Музыка
Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено в 17:20
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Политика
Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено в 10:46
Здоровье
Кассационный суд Франции разрешил эвтаназию пациента в коме
Минздрав Франции успешно обжаловал в Кассационном суде решение апелляционного суда Парижа о приостановке эвтаназии Венсана Ламбера, который находится в коме уже более 10 лет.
Обновлено в 15:28
Экономика
Определено влияние пенсионной реформы на экономику
Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике
На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено в 12:36
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
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Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Шоу-бизнес
Лена Катина рассказала о затяжной депрессии после ухода из «Тату»
Певица Лена Катина, которая стала известна благодаря выступлению в группе «Тату», в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что находилась в затяжной депрессии, из которой не могла выйти самостоятельно.
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Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено в 18:19
Авто
Новая Hyundai Creta появится в продаже в августе
Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено в 10:43
Политика
Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы.
Обновлено в 14:43
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
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Экономика
В Абхазии начали принимать карты «Мир»
На территории Абхазии появилась возможность расплачиваться российскими картами «Мир», сообщил Национальный банк республики.
Обновлено в 21:13