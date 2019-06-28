Политика

Освобождённые в Донбассе украинцы прибыли в КиевRT на русском 10:19

Четверо освобождённых самопровозглашёнными республиками Донбасса украинцев прибыли в Киев самолётом из Минска. Как сообщает УНИАН, в киевском аэропорту их встретили родственники. В Минск они были доставлены из Ростова-на-Дону.
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Донбасс освободил украинских пленных

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Четверо украинских пленных из ДНР и ЛНР прибыли на Украину

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Освобожденные из плена четверо украинских военных прибыли в Киев

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Освобождённые в Донбассе украинцы прибыли в Киев

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Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

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Освобожденные украинцы прилетели из Минска в Киев

Вести.Ru10:51

В Донбассе освободили четверых украинских пленных

Lenta.ru07:20
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:26, Вашингтон
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Общество

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Футбол

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В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
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Политика

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Минздрав Франции успешно обжаловал в Кассационном суде решение апелляционного суда Парижа о приостановке эвтаназии Венсана Ламбера, который находится в коме уже более 10 лет.
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Экономика

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Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
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Энергетика

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Общество

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В Абхазии начали принимать карты «Мир»

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