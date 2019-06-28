Четверо освобождённых самопровозглашёнными республиками Донбасса украинцев прибыли в Киев самолётом из Минска. Как сообщает УНИАН, в киевском аэропорту их встретили родственники. В Минск они были доставлены из Ростова-на-Дону.

Освобождённые в Донбассе украинцы прибыли в Киев

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