Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУРИА Новости 08:53

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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Освобожденный из плена в Донбассе украинец попал на допрос в СБУ

Российская газета13:53

Освобожденного в Донбассе пленного украинца забрали в СБУ

Газета.Ru13:26

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

РИА Новости08:53

Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ

Аргументы и Факты09:38

Освобожденного на Донбассе пленного украинца отвезли в СБУ

Московский Комсомолец09:20

Освобожденный украинец – о визите сотрудников СБУ: прибежали автоматчики, одеться не дали

Вести.Ru09:08

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Известия12:48
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:52, Вашингтон
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Обновлено в 03:11
Происшествия

Застрявшую в лифте итальянку спасло вино

Обновлено в 14:47
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Общество

Росстат потратит почти миллиард рублей на рекламу переписи населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) собирается потратить 948,8 млн рублей на популяризацию всероссийской переписи населения, которая пройдёт в следующем году, пишет «Новая газета».
Обновлено в 13:15
Происшествия

Неизвестный расстрелял человека в торговом центре

Неизвестный человек внезапно начал стрелять из ружья по людям, которые находились в торговом центре в Новосибирске.
Обновлено в 14:15
Политика

Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.
Обновлено в 15:03
Общество

Гороскоп на 30 июня: Овна все будет раздражать, а на Деву обрушится гора срочных дел

На Деву обрушится гора срочных дел.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Ранее в субботу СМИ сообщали, что в результате паводка в Иркутской области погибли пять человек, несколько числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 14:29
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Автоспорт

Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию

Обновлено в 10:04
Политика

Путин рассказал о встрече с Трампом

Обновлено в 04:26
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 12:38
Здоровье

Джамалудин Гаджиибрагимов провел выездной прием граждан в Буйнакске

В субботу, 29 июня министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов выслушал жителей Буйнакска во время выездного приема граждан.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Музыка

Вышла новая песня Уитни Хьюстон

Премьера песни Уитни Хьюстон "Higher Love" состоялась 27 июня 2019 года.
Обновлено в 14:37
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Обновлено вчера в 09:26
Политика

Как Трамп разыграл саудовского принца, показали СМИ

СМИ Саудовской Аравии показали, как американский лидер Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе G20.
Обновлено в 14:26
Политика

Путин впервые прокомментировал дело «Рольфа»

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал дело "Рольфа".
Обновлено в 03:32
Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Нюша показала фигуру в купальнике спустя 8 месяцев после родов

Певица снова поразила фанатов стройностью спустя всего 8 месяцев после родов.В настоящий момент Нюша находится в отпуске, который проводит совместно со своим супругом Игорем Сивовым.
Обновлено в 14:02
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 14:12
Технологии

Waymo нанимает бывших сотрудников производителя игрушечных роботов Anki

Входящая в холдинг Alphabet компания Waymo, специализирующаяся на разработке технологий автономного вождения, наняла 13 бывших экспертов стартапа Anki в области робототехники, чтобы те занялись созданием самоуправляемых грузовиков.
Обновлено в 03:41
Политика

Климкин назвал главную проблему Украины

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Культура

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Футбол

Уругвай и Перу начали четвертьфинал Кубка Америки

Сборные Уругвая и Перу начали встречу в рамках четвертьфинала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг

Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
Обновлено в 11:39
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