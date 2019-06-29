Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУРИА Новости 08:53

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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Освобожденного на Донбассе пленного украинца отвезли в СБУ

Московский Комсомолец09:20

Освобожденного в Донбассе пленного украинца забрали в СБУ

Газета.Ru13:26

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Известия12:48

Сотрудники СБУ задержали освобождённого из плена в Донбассе военного

REGNUM10:22

Освобожденный из плена в Донбассе украинец попал на допрос в СБУ

Российская газета13:53

Освобожденный украинец – о визите сотрудников СБУ: прибежали автоматчики, одеться не дали

Вести.Ru09:08

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

РИА Новости08:53
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Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
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Обновлено вчера в 09:26
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В Иркутской области число жертв паводка выросло до пяти

В Иркутской области в результате наводнения пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести.
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Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
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Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.
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Стюарды Международной автомобильной федерации (FIA) оштрафовали британского пилота "Уильмса" Джорджа Расселла после квалификации Гран-при Австрии, сообщает F1News.ru.
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Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка.
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Авто

Аналог новой Chevrolet Captiva пользуется ажиотажным спросом

Концерн SAIC вывел на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva всего месяц назад. Модель выпустили под британским брендом MG.
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Происшествия

Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью

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Происшествия

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Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Политика

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты

В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
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Политика

В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес

Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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В супермаркетах появятся продукты из воздуха, воды и электричества

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От аномальной жары во Франции погиб человек

В департаменте Воклюз на юге франции от аномальной жары умер человек.
Обновлено в 12:59
Общество

На Южный Урал надвигается непогода

Завтра, 30 июня, синоптики челябинского гидрометеоцентра предсказывают грозы и отдельные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
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В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

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Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Рассекречены документы о помощи СССР странам Запада во время Великой Отечественной войны

Министерство обороны Российской Федерации в дни работы форума «Армия-2019» впервые представило архивные документы времен Великой Отечественной, которые ранее хранились под грифом «Совершенно секретно».
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Москве на Курском вокзале убили мужчину

На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Башкирии педофил пытался изнасиловать 8-летнюю девочку

В Башкирии в одной из деревень Федоровского района вечером 25 июня педофил напал на 8-летнюю девочка.
Обновлено в 09:39
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА "Новости".
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В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
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Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»

Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
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Организаторы «Тавриды» назвали постановку с однополыми поцелуями провокацией

Читайте материал: "Студенты устроили спектакль-оргию со страстными поцелуями на форуме в Крыму".
Обновлено в 12:47
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