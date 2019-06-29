Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУРИА Новости 08:53
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Политика
Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
В Иркутской области число жертв паводка выросло до пяти
В Иркутской области в результате наводнения пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Общество
Судно с мусором с Филиппин прибыло в Канаду
Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.
Обновлено в 11:38
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Стюарды Международной автомобильной федерации (FIA) оштрафовали британского пилота "Уильмса" Джорджа Расселла после квалификации Гран-при Австрии, сообщает F1News.ru.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Решетова порассуждала о поле будущего ребенка
Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка.
Обновлено в 10:28
Авто
Аналог новой Chevrolet Captiva пользуется ажиотажным спросом
Концерн SAIC вывел на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva всего месяц назад. Модель выпустили под британским брендом MG.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью
Обновлено в 13:10
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Политика
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
Обновлено в 12:52
Политика
В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес
Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия
От аномальной жары во Франции погиб человек
В департаменте Воклюз на юге франции от аномальной жары умер человек.
Обновлено в 12:59
Общество
На Южный Урал надвигается непогода
Завтра, 30 июня, синоптики челябинского гидрометеоцентра предсказывают грозы и отдельные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Обновлено в 11:37
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Рассекречены документы о помощи СССР странам Запада во время Великой Отечественной войны
Министерство обороны Российской Федерации в дни работы форума «Армия-2019» впервые представило архивные документы времен Великой Отечественной, которые ранее хранились под грифом «Совершенно секретно».
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Москве на Курском вокзале убили мужчину
На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Башкирии педофил пытался изнасиловать 8-летнюю девочку
В Башкирии в одной из деревень Федоровского района вечером 25 июня педофил напал на 8-летнюю девочка.
Обновлено в 09:39
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Кино
Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»
Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Общество
Организаторы «Тавриды» назвали постановку с однополыми поцелуями провокацией
Читайте материал: "Студенты устроили спектакль-оргию со страстными поцелуями на форуме в Крыму".
Обновлено в 12:47