Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУРИА Новости 08:53

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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Освобожденного на Донбассе пленного украинца отвезли в СБУ

Московский Комсомолец09:20

Освобожденного в Донбассе пленного украинца забрали в СБУ

Газета.Ru13:26

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Известия12:48

Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ

Аргументы и Факты09:38

Освобожденный из плена в Донбассе украинец попал на допрос в СБУ

Российская газета13:53

Освобожденный украинец – о визите сотрудников СБУ: прибежали автоматчики, одеться не дали

Вести.Ru09:08

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

РИА Новости08:53
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Музыка

Губерниев открыл Ural Music Night для элиты

Обновлено вчера в 12:06
Происшествия

Застрявшую в лифте итальянку спасло вино

Обновлено в 14:47
Политика

Путин прибыл в затопленную Иркутскую область

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где был объявлен режим ЧП из-за паводков.
Обновлено в 14:35
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

Уровень воды в Тулуне медленно снижается

Обновлено в 16:16
Политика

Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января

Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.
Обновлено вчера в 08:06
Политика

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

В Воронеже состоялся выпуск Военно-воздушной академии

В центре Воронежа в субботу, 29 июня, прошла оржественная церемония выпуска офицеров Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
Обновлено в 14:15
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Общество

Погода в Москве установила температурный рекорд

Обновлено в 16:00
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Общество

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Обновлено в 05:58
Гаджеты

Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей

Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Сразу четыре автомобиля столкнулись на МКАД

На 60-м км МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей, пострадал один человек.
Обновлено в 15:16
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 14:12
Политика

Президент Кипра получил перелом бедра

Президент Кипра Никос Анастасиадис в субботу утром в результате несчастного случая получил перелом правого бедра, ему сделали операцию, сообщило Бюро печати и информации.
Обновлено в 16:07
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды.
Обновлено в 16:52
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Стрельне водитель «Хонды» не выжил после столкновения с деревом

ДТП произошло сегодня в 19:40, от столкновения с деревом «Хонду» располовинило, двое ее пассажиров получили серьезные травмы, водитель не выжил.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе, есть пострадавшие

Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе. Инцидент произошёл в коммуне Мирабо в департаменте Воклюз, сообщает La Provence.
Обновлено в 12:17
Футбол

Ивелин Попов: «Азмун мог бы перейти в „МЮ“, Дзюба — в „Манчестер Сити“»

Напомним, в завершившемся сезоне Дзюба провел 30 матчей в РПЛ и забил 8 голов.
Обновлено в 16:53
Религия

В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья

Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.
Обновлено в 11:50
Футбол

Сборная Перу в серии пенальти одолела Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки

Сборная Перу по футболу обыграла команду Уругвая в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Америки 2019 года в Бразилии.
Обновлено в 17:14
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