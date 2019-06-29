Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУРИА Новости 08:53
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:21, Вашингтон
Музыка
Губерниев открыл Ural Music Night для элиты
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
Застрявшую в лифте итальянку спасло вино
Обновлено в 14:47
Политика
Путин прибыл в затопленную Иркутскую область
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где был объявлен режим ЧП из-за паводков.
Обновлено в 14:35
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Уровень воды в Тулуне медленно снижается
Обновлено в 16:16
Политика
Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января
Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.
Обновлено вчера в 08:06
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
В Воронеже состоялся выпуск Военно-воздушной академии
В центре Воронежа в субботу, 29 июня, прошла оржественная церемония выпуска офицеров Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
Обновлено в 14:15
Общество
Погода в Москве установила температурный рекорд
Обновлено в 16:00
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Обновлено в 05:58
Гаджеты
Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей
Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Сразу четыре автомобиля столкнулись на МКАД
На 60-м км МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей, пострадал один человек.
Обновлено в 15:16
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 14:12
Политика
Президент Кипра получил перелом бедра
Президент Кипра Никос Анастасиадис в субботу утром в результате несчастного случая получил перелом правого бедра, ему сделали операцию, сообщило Бюро печати и информации.
Обновлено в 16:07
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды.
Обновлено в 16:52
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Стрельне водитель «Хонды» не выжил после столкновения с деревом
ДТП произошло сегодня в 19:40, от столкновения с деревом «Хонду» располовинило, двое ее пассажиров получили серьезные травмы, водитель не выжил.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе, есть пострадавшие
Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе. Инцидент произошёл в коммуне Мирабо в департаменте Воклюз, сообщает La Provence.
Обновлено в 12:17
Футбол
Ивелин Попов: «Азмун мог бы перейти в „МЮ“, Дзюба — в „Манчестер Сити“»
Напомним, в завершившемся сезоне Дзюба провел 30 матчей в РПЛ и забил 8 голов.
Обновлено в 16:53
Религия
В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья
Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.
Обновлено в 11:50
Футбол
Сборная Перу в серии пенальти одолела Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки
Сборная Перу по футболу обыграла команду Уругвая в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Америки 2019 года в Бразилии.
Обновлено в 17:14