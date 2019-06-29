Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУРИА Новости 08:53

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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Освобожденный из плена в Донбассе украинец попал на допрос в СБУ

Российская газета13:53

Освобожденного в Донбассе пленного украинца забрали в СБУ

Газета.Ru13:26

Освобожденный украинец – о визите сотрудников СБУ: прибежали автоматчики, одеться не дали

Вести.Ru09:08

Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ

Аргументы и Факты09:38

Освобожденного на Донбассе пленного украинца отвезли в СБУ

Московский Комсомолец09:20

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Известия12:48

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

РИА Новости08:53
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 17:31
Футбол

Штрафы Карпина, космическое предложение из Китая, Дзюба в «Манчестер Сити». Мы поговорили с Ивелином Поповым

Во время интервью вмешался Карпин.
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Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 11:10
Гаджеты

Samsung Galaxy A50 получил ночной режим и съёмку видео Super Slow-mo

Обновлено в 05:42
Технологии

Выбрать собаку оказалось даже сложнее, чем жену

Как оказалось, идеальный образ собаки, который создают себе будущие хозяева, далеко не всегда совпадает с тем реальным животным, которое они в итоге увозят с собой.
Обновлено в 11:57
Политика

Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом

Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Владимир Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков на родину, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:25
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Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции

Обновлено в 15:53
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Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область из-за паводка

«Для контроля за ситуацией в регион вылетела глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка

Обновлено в 18:25
Космос

SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками

Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Обновлено в 18:02
Политика

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

Обновлено в 07:39
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

Обновлено в 08:42
Политика

Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Футбол

Дубль «Локомотива» забил 9 голов «Шеффилду»

Обновлено в 12:54
Происшествия

Туристка искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла

Жительница Великобритании, отправившаяся в свой отпуск на испанский курорт Коста Бланка, решила искупаться в бассейне.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Авто

Новый Honda Jazz получит спортивную версию Type R

Новинка оснащена более широкой и высокой решеткой радиатора, с заметным значком Honda с красными вставками, которые свойствены моделям Honda Type R. На новой Honda Jazz также можно увидеть большие легкосплавные диски, окрашенные в черный цвет.
Обновлено вчера в 01:32
Кино

Мелиссе МакКарти предложена роль Урсулы в «Русалочке»

Популярная комедийная актриса Мелисса МакКарти может сыграть роль главной антагонистки Урсулы в художественном фильме студии Walt Disney "Русалочка", который будет основан на классическом мультфильме 1989 года выпуска.
Обновлено вчера в 18:34
Экономика

Новгородская область планирует развивать отношения с японскими компаниями - губернатор

Новгородская область планирует развивать отношения с японской префектурой Сидзуока, рассказал журналистам губернатор Андрей Никитин.
Обновлено в 12:48
Политика

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Здоровье

Джамалудин Гаджиибрагимов провел выездной прием граждан в Буйнакске

В субботу, 29 июня министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов выслушал жителей Буйнакска во время выездного приема граждан.
Обновлено в 11:03
Политика

Президент Кипра перенес операцию после перелома бедра

Президент Кипра Никос Анастасиадис успешно перенес операцию после того, как в результате несчастного случая получил перелом бедра.
Обновлено в 17:45
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие

Пять боевиков ИГ ликвидировали в Ираке

В Ираке силовики ликвидировали пять боевиков террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 16:25
Политика

Глава МИД Польши призвал Евросоюз прислушиваться к США

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил об ослаблении Евросоюза и призвал Европу прислушиваться к США.
Обновлено в 18:40
Футбол

Мавритания набрала первое очко на Кубке Африки в матче против Анголы

Сборные Мавритании и Анголы сыграли вничью в матче второго тура групповой стадии Кубка Африки. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Обновлено в 12:22
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