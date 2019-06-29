Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУРИА Новости 08:53
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 17:31
Футбол
Штрафы Карпина, космическое предложение из Китая, Дзюба в «Манчестер Сити». Мы поговорили с Ивелином Поповым
Во время интервью вмешался Карпин.
Обновлено в 15:15
Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Обновлено в 11:10
Технологии
Выбрать собаку оказалось даже сложнее, чем жену
Как оказалось, идеальный образ собаки, который создают себе будущие хозяева, далеко не всегда совпадает с тем реальным животным, которое они в итоге увозят с собой.
Обновлено в 11:57
Политика
Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Владимир Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков на родину, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:25
Автоспорт
Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции
Обновлено в 15:53
Здоровье
Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область из-за паводка
«Для контроля за ситуацией в регион вылетела глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 16:06
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Обновлено в 18:02
Политика
Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400
Обновлено в 07:39
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Обновлено в 08:42
Политика
Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Футбол
Дубль «Локомотива» забил 9 голов «Шеффилду»
Обновлено в 12:54
Происшествия
Туристка искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла
Жительница Великобритании, отправившаяся в свой отпуск на испанский курорт Коста Бланка, решила искупаться в бассейне.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Авто
Новый Honda Jazz получит спортивную версию Type R
Новинка оснащена более широкой и высокой решеткой радиатора, с заметным значком Honda с красными вставками, которые свойствены моделям Honda Type R. На новой Honda Jazz также можно увидеть большие легкосплавные диски, окрашенные в черный цвет.
Обновлено вчера в 01:32
Кино
Мелиссе МакКарти предложена роль Урсулы в «Русалочке»
Популярная комедийная актриса Мелисса МакКарти может сыграть роль главной антагонистки Урсулы в художественном фильме студии Walt Disney "Русалочка", который будет основан на классическом мультфильме 1989 года выпуска.
Обновлено вчера в 18:34
Экономика
Новгородская область планирует развивать отношения с японскими компаниями - губернатор
Новгородская область планирует развивать отношения с японской префектурой Сидзуока, рассказал журналистам губернатор Андрей Никитин.
Обновлено в 12:48
Политика
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Здоровье
Джамалудин Гаджиибрагимов провел выездной прием граждан в Буйнакске
В субботу, 29 июня министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов выслушал жителей Буйнакска во время выездного приема граждан.
Обновлено в 11:03
Политика
Президент Кипра перенес операцию после перелома бедра
Президент Кипра Никос Анастасиадис успешно перенес операцию после того, как в результате несчастного случая получил перелом бедра.
Обновлено в 17:45
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Пять боевиков ИГ ликвидировали в Ираке
В Ираке силовики ликвидировали пять боевиков террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 16:25
Политика
Глава МИД Польши призвал Евросоюз прислушиваться к США
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил об ослаблении Евросоюза и призвал Европу прислушиваться к США.
Обновлено в 18:40
Футбол
Мавритания набрала первое очко на Кубке Африки в матче против Анголы
Сборные Мавритании и Анголы сыграли вничью в матче второго тура групповой стадии Кубка Африки. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Обновлено в 12:22