Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУРИА Новости 08:53

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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