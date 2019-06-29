Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУРИА Новости 08:53
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Происшествия
В Красноярском крае загорелся торговый комплекс
Обновлено в 09:56
Спорт
Белявский завоевал золото в многоборье на Европейских играх
Обновлено в 10:09
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Здоровье
Названы способы диагностики рака на ранней стадии
Врачи рассказали о способах, помогающих выявить рак на ранней стадии его развития.
Обновлено в 02:16
Политика
Путин помог растерявшейся Меркель
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Москве найден пакет с сотнями карт Сбербанка
В одном из парков в Москве найдена упаковка банковских карт с именами владельцев.
Обновлено в 03:22
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Происшествия
Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем
Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина уличили в пьяном вождении автомобиля.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В США расстреляли известного рэпера
Обновлено в 10:35
Игры
Tetris Royale: королевская битва добралась до тетриса
Для Tetris Royale готовят множество режимов, в том числе масштабную тетрис-схватку на сто игроков.
Обновлено вчера в 12:28
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех
Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:12
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Футбол
Глушаков пообещал добиться выхода «Ахмата» в еврокубки
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Политика
Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии
Находившиеся в салоне легковушки пять человек погибли, двое из них — дети.
Обновлено в 10:25
Здоровье
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
Обновлено в 07:20
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, выразившего настороженность по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки".
Обновлено в 01:59
Политика
Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма
Обновлено вчера в 09:26
Музыка
Концерт рэпера Хаски отменили в Екатеринбурге из-за сильной давки
Концерт исполнителя решили посетить более 20 тысяч зрителей. Из-за большого скопления народа, возле сцены образовалась давка.
Обновлено вчера в 16:35
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Экономика
Чем занялись бывшие операторы азартных игр в России
Чем занялись бывшие операторы азартных игр в России 1 июля исполнится десять лет запрету в России казино и игровых автоматов за пределами специально выделенных зон.
Обновлено в 03:58
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Обновлено в 09:57
Авто
Дрифтовый Ferrari оснастили 1200-сильным двигателем от Nissan GT-R
Итальянская компания Ferrari оснастило свое купе 550 Maranello мощным двигателем от Nissan GT-R в 1200 лошадиных сил.
Обновлено в 10:47