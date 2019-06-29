Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУРИА Новости 08:53

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

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