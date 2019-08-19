Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар. Об этом сообщил телеканал GBC News. На выходных правительство Гибралтара отклонило просьбу США задержать судно.

Общество Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Происшествия Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.

Происшествия Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.

Политика Мумии возрастом около трех тысяч лет обнаружили в Йемене Археологи обнаружили древнее поселение и мумии возрастом около 3000 лет в окрестностях столицы Йемена, пишет агентство новостей SABA.

Политика Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.

Происшествия Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.

Религия Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.

Гаджеты В новых Apple Watch 5 будет корпус из керамики и титана Журналистами озвучена новая информация относительно часов Apple Watch Series 5. Во всемирной паутине появилась информация, которая касается материалов используемых для изготовления корпуса данного устройства.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Происшествия МАК начал расшифровку черных ящиков севшего в поле A321 Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к работе над расшифровкой данных бортовых самописцев A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на поле под Жуковским.

Энергетика Названы регионы с самым доступным бензином для населения В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.

Политика Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.

Транспорт Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк 17 августа губернатор Кузбасса Серей Цивилев объявил об открытии участка автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.

Экономика Барометр ВТО указал на мертвый штиль В августе значение индекса составило 95,7 пункта (показатель меньше 100 пунктов указывает на снижение, больше 100 пунктов — на рост).

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Наука «Авиалайнер будущего» с двойным хвостом показали в Голландии Авиакомпания KLM из Нидерландов осенью этого года отмечает свой вековой юбилей.

Музыка Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая» Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.

Армия и оружие На службе Отечеству под литерой «В» Постепенно, по истечении срока давности, с некоторых закрытых операций, в которых принимали участие офицеры этой самой засекреченной в 1980-е годы группы спецназа, снимается гриф секретности.

Политика Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.