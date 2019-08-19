Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар вопреки требованиям СШАLenta.ru 18:31
Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар. Об этом сообщил телеканал GBC News. На выходных правительство Гибралтара отклонило просьбу США задержать судно.
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Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Происшествия
В ДТП под Самарой погибли три человека
Обновлено в 16:15
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Политика
Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину
Обновлено в 15:21
Политика
В Кремле озвучили план визита Путина во Францию
Обновлено 16 августа в 09:32
Транспорт
В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав Володин
В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи
Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Житель Омска умер рядом с фестивалем Alfa Future People
Обновлено в 11:00
Политика
Мумии возрастом около трех тысяч лет обнаружили в Йемене
Археологи обнаружили древнее поселение и мумии возрастом около 3000 лет в окрестностях столицы Йемена, пишет агентство новостей SABA.
Обновлено в 19:10
Политика
Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой
Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Гаджеты
В новых Apple Watch 5 будет корпус из керамики и титана
Журналистами озвучена новая информация относительно часов Apple Watch Series 5. Во всемирной паутине появилась информация, которая касается материалов используемых для изготовления корпуса данного устройства.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
МАК начал расшифровку черных ящиков севшего в поле A321
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к работе над расшифровкой данных бортовых самописцев A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на поле под Жуковским.
Обновлено в 11:24
Футбол
«ПСЖ» проиграл «Ренну» в матче второго тура чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" уступил "Ренну" в матче второго тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:55
Энергетика
Названы регионы с самым доступным бензином для населения
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено 16 августа в 18:56
Политика
Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.
Обновлено в 20:12
Транспорт
Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк
17 августа губернатор Кузбасса Серей Цивилев объявил об открытии участка автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.
Обновлено вчера в 02:07
Экономика
Барометр ВТО указал на мертвый штиль
В августе значение индекса составило 95,7 пункта (показатель меньше 100 пунктов указывает на снижение, больше 100 пунктов — на рост).
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Наука
«Авиалайнер будущего» с двойным хвостом показали в Голландии
Авиакомпания KLM из Нидерландов осенью этого года отмечает свой вековой юбилей.
Обновлено в 12:16
Общество
Повторную эвакуацию объявили в Уссурийске из-за паводка
Обновлено в 08:29
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
На службе Отечеству под литерой «В»
Постепенно, по истечении срока давности, с некоторых закрытых операций, в которых принимали участие офицеры этой самой засекреченной в 1980-е годы группы спецназа, снимается гриф секретности.
Обновлено в 19:00
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.
Обновлено в 18:17
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Транспорт
В «Яндексе» назвали срок появления беспилотных автомобилей в России
Полностью беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Москвы через четыре—семь лет, а в некоторых городах с более лёгкой дорожной ситуацией ещё раньше.
Обновлено в 20:39