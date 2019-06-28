Политика
Власти ДНР и ЛНР передали Медведчуку украинских пленныхКоммерсантъ 08:00
В аэропорту Минска глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех граждан Украины, сообщил корреспондент "Ъ".
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Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР согласились передать Украине четырех украинских пленных
Эхо Москвывчера в 07:30
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