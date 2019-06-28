Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в КиевРИА Новости 10:13
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники. "Нам позвонил помощник Медведчука", - сказала дочь одного из освобожденных Виктория Михеева, отвечая на вопрос, откуда близкие узнали об освобождении, трансляцию вело "Громадское".
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