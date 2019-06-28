Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в КиевРИА Новости 10:13
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники. "Нам позвонил помощник Медведчука", - сказала дочь одного из освобожденных Виктория Михеева, отвечая на вопрос, откуда близкие узнали об освобождении, трансляцию вело "Громадское".
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Политика
Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным
Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:45
Общество
Крупнейший сервис c авиабилетами остался без рейсов в Крым
На других крупных сайтах с авиабилетами — Momondo, Kayak и Aviasales — рейсы в Симферополь по-прежнему доступны.
Обновлено в 22:22
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун
Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Кино
«Движение вверх» стал самым кассовым фильмом из России в Китае
В российском прокате «Движение вверх» собрал более 3 миллиардов рублей, что ставит фильм на третье место по кассовым сборам в истории отечественного кинематографа.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено в 05:20
Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 14:50
Футбол
Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии
Обновлено в 16:10
Авто
Эксперты назвали 7 автомобилей до 50 тысяч рублей
Обновлено в 22:31
Авто
В Париже с 1 июля запретят дизельные автомобили старше 2006 года
С 1 июля в Париже нельзя будет ездить по улицам города на дизельных автомобилях старше 2006 года: власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, сообщает газета Le Parisien.
Обновлено в 22:16
Происшествия
Очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме во Владимирской области
Взрыв предположительно бытового газа произошел в жилом доме в городе Ковров Владимирской области, сообщает 29 июня РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 22:19
Гаджеты
Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США
Издание Nikkei совместно с японской компанией Fomalhaut Techno Solutions решили полностью разобрать смартфон Huawei P30 Pro и выяснить, какие комплектующие и сколько используется в устройстве.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ
Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено в 19:21
Политика
Песков допустил реанимацию «нормандского формата»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено в 17:41
Авто
Компания Aston Martin выпустит замену Rapide в кузове кроссовера
Первую внедорожную версию британской компании должны представить до конца 2019 г. Представители бренда заявляют, что DBX ограничат выпуском в количестве пяти тысяч экземпляров.
Обновлено в 11:16
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено в 21:05
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп два раза пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита Большой двадцатки (G20) в японской Осаке, сообщает 28 июня «РИА Новости».
Обновлено в 12:42
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Музыка
Бывшей солистке «Тату» Лене Катиной угрожают расправой
В скором у Катиной запланировано выступление на музыкальном фестивале в Польше, которое было на грани отмены из-за навязчивого молодого человека, грозившего убить артистку, если она приедет в Польшу.
Обновлено в 12:16
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Энергетика
«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»
Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 07:02
Общество
Из-за жары в Екатеринбурге Роспотребнадзор будет принимать клещей на анализ в воскресенье
На выходные синоптики обещают Екатеринбургу и Свердловской области настоящую жару, в воскресенье воздух прогреется аж до 29 градусов.
Обновлено в 22:49
Политика
В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено в 12:16