Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в КиевРИА Новости 10:13
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники. "Нам позвонил помощник Медведчука", - сказала дочь одного из освобожденных Виктория Михеева, отвечая на вопрос, откуда близкие узнали об освобождении, трансляцию вело "Громадское".
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
Политика
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Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
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Автоспорт
Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии
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Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
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