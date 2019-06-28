Политика

Освобожденные ДНР и ЛНР пленные прилетели в КиевРоссийская газета 10:52

Четверо украинских граждан, освобожденных в одностороннем порядке властями ДНР и ЛНР, прилетели в Киев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Освобожденные властями ДНР и ЛНР украинцы прибыли в Киев

Известия10:27

Власти ДНР отпустили домой украинских военнопленных

News.ru08:23

У Зеленского есть шанс закончить войну, и шутки тут не уместны — Марунич

Украина.ру08:26

Освобожденные властями ДНР и ЛНР четверо украинских граждан прилетели в Киев

ТАСС10:06

ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передали Украине четырех пленных

Ведомости07:44

ЛНР и ДНР в одностороннем порядке отпустили четырех пленных украинцев

Rambler News Service07:44

Медведчук: ДНР и ЛНР передадут пленников Украине в Минске

Аргументы и Фактывчера в 09:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:18, Вашингтон
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

Обновлено в 07:55
Общество

На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию

В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».
Обновлено в 12:17
Политика

Джимми Картер заявил, что Россия помогла Трампу стать президентом

Политик считает, что русские вмешались в выборы президента США 2016 года. Картер заявил, что на самом деле Дональд Трамп проиграл.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой

Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
Обновлено в 01:48
Политика

Переговоры Путина и Трампа закончились

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом завершились.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Женщина потеряла ребенка после выстрела в живот и попала в тюрьму

Американка Марша Джоунс из штата Алабама была признана виновной в непредумышленном убийстве после того, как потеряла ребенка из-за выстрела другой местной жительницы Эбони Джемисон.
Обновлено вчера в 06:53
Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 14:50
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Политика

Песков сообщил о готовности Путина и Трампа говорить на острые темы

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал встречу российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 13:36
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время работы

В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
Обновлено в 15:12
Общество

Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте»

Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .
Обновлено в 10:48
Происшествия

В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Финансы

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

Обновлено вчера в 21:55
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Футбол

В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон

Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Внучка Софии Ротару спит с французским бизнесменом

Внучка Софии Ротару спит с французским бизнесменом То, что дети наших звёзд нередко сбегают от публичности за границу - давно не секрет.
Обновлено в 13:16
Общество

Концерт Хаски в Екатеринбурге отменили из-за давки на площадке

Со сцены объявили, что концерт остановлен по соображениям безопасности. Отметим, что самого Хаски быстро вывезли с концертной площадки.
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала свой тысячеметровый особняк

Показывая журналистам особняк, Успенская призналась, что любит жить на природе, а приобрести собственный дом вдали от городской суеты было ее самой заветной мечтой, которая наконец сбылась.
Обновлено в 13:42
Экономика

Минэкономразвития планирует ввести контроль за расходами россиян

Министерство экономического развития готовит предложение о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»

В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
Экономика

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Спорт

Болотова и Давлетова взяли бронзу Европейских игр в бадминтоне

Россиянки Екатерина Болотова и Алина Давлетова завоевали бронзовые медали Европейских игр в бадминтоне.
Обновлено в 12:57
Здоровье

Красота требует жертв: рынок эстет-медицины заполонил контрафакт

О большом количестве контрафакта на российском рынке красоты и эстетической медицины в последнее время говорят все чаще.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Антон Макарский трижды пытался уйти от жены, но не смог

Правда, признается актер в "Судьбе человека", в первые годы совместной жизни он трижды пытался уйти от жены, но она его всегда возвращала.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Транспорт

Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро

Обновлено в 12:07
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное