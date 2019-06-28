Политика
Освобожденные ДНР и ЛНР пленные прилетели в КиевРоссийская газета 10:52
Четверо украинских граждан, освобожденных в одностороннем порядке властями ДНР и ЛНР, прилетели в Киев.
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Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .
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Происшествия
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Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Финансы
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
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Футбол
В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон
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Внучка Софии Ротару спит с французским бизнесменом То, что дети наших звёзд нередко сбегают от публичности за границу - давно не секрет.
Обновлено в 13:16
Общество
Концерт Хаски в Екатеринбурге отменили из-за давки на площадке
Со сцены объявили, что концерт остановлен по соображениям безопасности. Отметим, что самого Хаски быстро вывезли с концертной площадки.
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала свой тысячеметровый особняк
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Обновлено в 13:42
Экономика
Минэкономразвития планирует ввести контроль за расходами россиян
Министерство экономического развития готовит предложение о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»
В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
Экономика
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Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
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Спорт
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Россиянки Екатерина Болотова и Алина Давлетова завоевали бронзовые медали Европейских игр в бадминтоне.
Обновлено в 12:57
Здоровье
Красота требует жертв: рынок эстет-медицины заполонил контрафакт
О большом количестве контрафакта на российском рынке красоты и эстетической медицины в последнее время говорят все чаще.
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Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56