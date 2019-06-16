Происшествия

Освобожденного Голунова допросили в МВД как свидетеляLenta.ru 08:22

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов в качестве свидетеля дал показания следствию МВД. Как рассказал «Интерфаксу» его адвокат Сергей Бадамшин, корреспондент говорил о деле, по которому его обвинили в покушении на сбыт наркотиков.
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с чего всё началось

Адвокат Голунова сообщил, что журналиста как свидетеля допросила полиция

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал следствию МВД показания в качестве свидетеля по событиям, произошедшим с ним, сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки", Сергей Бадамшин.
Интерфакс07:37

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Освобожденного журналиста Голунова допросили как свидетеля

Газета.Ru08:44

Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу

РБК07:42

Ивана Голунова допросили как свидетеля по его делу

Говорит Москва08:20

Ивана Голунова допросили в МВД в качестве свидетеля по делу, по которому с него ранее сняли обвинения

Эхо Москвы08:00

Следствие допросило Голунова как свидетеля

ТАСС07:59

Следствие МВД допросило Голунова как свидетеля

Москва 2407:57

Следствие допросило журналиста Голунова как свидетеля

Коммерсантъ08:40
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
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