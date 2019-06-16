Происшествия
Освобожденного Голунова допросили в МВД как свидетеляLenta.ru 08:22
Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов в качестве свидетеля дал показания следствию МВД. Как рассказал «Интерфаксу» его адвокат Сергей Бадамшин, корреспондент говорил о деле, по которому его обвинили в покушении на сбыт наркотиков.
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с чего всё началось
Корреспондент "Медузы" Иван Голунов, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал следствию МВД показания в качестве свидетеля по событиям, произошедшим с ним, сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки", Сергей Бадамшин.Интерфакс07:37
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
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Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
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