Задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН освобожденРБК 09:05

Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте.

Ранее во вторник президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что в ходе рейда косовской полиции наряду с сербами задержан российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков. Посольство России потребовало немедленно освободить гражданина России.

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