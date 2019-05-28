Политика

Задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН освобожденРБК 09:05

Ранее во вторник президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что в ходе рейда косовской полиции наряду с сербами задержан российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков. Посольство России потребовало немедленно освободить гражданина России.
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Александр Чепурин
Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте.
— Александр Чепурин, российский дипломатDP.RU 07:15

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Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден

Коммерсантъ09:20

В Косово освободили задержанного россиянина

РИА Новости10:11

В ООН рассказали о состоянии освобождённого в Косове россиянина

RT на русском10:10

В Косово освободили задержанного россиянина

Интерфакс09:03

Состояние здоровья освобождённого в Косове россиянина оценивается как нормальное

Говорит Москва09:47

Задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН освобожден

РБК09:05

Вучич заявил о задержании 28 человек на севере Косова

ТАСС10:03
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