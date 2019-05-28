Политика
Задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН освобожденРБК 09:05
Ранее во вторник президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что в ходе рейда косовской полиции наряду с сербами задержан российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков. Посольство России потребовало немедленно освободить гражданина России.
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Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте.
— Александр Чепурин, российский дипломатDP.RU 07:15
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