Политика

Моряков захваченного Украиной российского танкера отпустилиLenta.ru 10:05

В посольстве России в Киеве подтвердили, что моряки с задержанного судна возвращаются домой. Об инциденте с российским танкером стало известно ранее 25 июля. По данным СБУ, судно было задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
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