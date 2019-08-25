Происшествия
Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской областиИнтерфакс 11:55
Как сообщается на сайте ФСИН России, сбежавший из исправительной колонии заключенный Александр Гросс является уроженцем Ростовской области, он был приговорен почти к 17 годам лишения свободы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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с чего всё началось
«Следственным отделом по г. Новочеркасск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — отмечается на сайте ведомства.Известия12:47
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В Ростовской области должностных лиц исправительной колонии обвиняют в побеге заключенного
Московский Комсомолец15:32
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