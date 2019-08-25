с чего всё началось

Как сообщается на сайте ФСИН России, сбежавший из исправительной колонии заключенный Александр Гросс является уроженцем Ростовской области, он был приговорен почти к 17 годам лишения свободы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

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