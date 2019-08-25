Происшествия
Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской областиИнтерфакс 11:55
Как сообщается на сайте ФСИН России, сбежавший из исправительной колонии заключенный Александр Гросс является уроженцем Ростовской области, он был приговорен почти к 17 годам лишения свободы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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с чего всё началось
«25 августа 2019 года осуждённый, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, оставшись без должного надзора, совершил побег с территории исправительной колонии», — говорится в сообщении на сайте ведомства.RT на русском13:20
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В Ростовской области должностных лиц исправительной колонии обвиняют в побеге заключенного
Московский Комсомолец15:32
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