с чего всё началось

Как сообщается на сайте ФСИН России, сбежавший из исправительной колонии заключенный Александр Гросс является уроженцем Ростовской области, он был приговорен почти к 17 годам лишения свободы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

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Армия и оружие Саудовская Аравия и ОАЭ создали комитет для стабилизации на юге Йемена Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты создали объединенный комитет для стабилизации режима прекращения огня в южном Йемене, передает саудовское агентство новостей SPA.

Культура Известные экстрасенсы расследуют в Югре убийство Как сообщает «Комсомольская правда – Югра», проект телеканала НТВ называется «Последние 24 часа».

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