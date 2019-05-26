Осужденный умер после попытки суицида в ярославском СИЗОГазета.Ru 10:57

По данным ведомства, инцидент произошел еще 28 апреля. Осужденного, этапируемого через следственный изолятор, обнаружили в камере после попытки суицида. Из СИЗО его госпитализировали в клиническую больницу №2, где он скончался.

Осужденный умер после попытки суицида в ярославском СИЗО

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