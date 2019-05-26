Происшествия
Осужденный покончил с собой в ярославском СИЗОРИА Новости 10:23
Осужденный попытался покончить с собой в следственном изоляторе в Ярославле, следов насилия на его теле не обнаружено, сообщает УФСИН по региону. СК уточняет, что осужденный скончался в больнице. УФСИН информирует, что инцидент в СИЗО-1 произошел еще 28 апреля.
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с чего всё началось
Соответствующее заявление, которое было направлено в Комитеты против пыток ООН, ЕСПЧ, ПАСЕ, а также генпрокурору РФ Юрию Чайке, председателю СКР Александру Бастрыкину, директору ФСИН Геннадию Корниенко, опубликовано на сайте проекта.Коммерсантъ07:33
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В УФСИН рассказали, как погибший в Ярославле заключённый оказался в больнице
Новости Ярославля 76.ru10:22
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
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