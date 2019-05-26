Осужденный покончил с собой в ярославском СИЗОРИА Новости 10:23

с чего всё началось

Осужденный попытался покончить с собой в следственном изоляторе в Ярославле, следов насилия на его теле не обнаружено, сообщает УФСИН по региону. СК уточняет, что осужденный скончался в больнице. УФСИН информирует, что инцидент в СИЗО-1 произошел еще 28 апреля.

Осужденный покончил с собой в ярославском СИЗО

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Политика Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.

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