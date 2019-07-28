Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновникLenta.ru вчера в 22:15

Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Горбатова признали виновным в особо крупном мошенничестве.
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с чего всё началось

Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество

Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.
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СМИ: экс-сотрудника администрации президента осудили за мошенничество

РИА Новостивчера в 23:13

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Московский Комсомолецвчера в 19:54

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Эхо Москвывчера в 19:05

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РБКвчера в 20:17

Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество

Коммерсантъвчера в 14:29
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:07, Вашингтон
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