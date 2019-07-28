Происшествия
Осужден полковник ФСБ из управления президентаГазета.Ru 22:55
Уточняется, что его осудили по статье об особо крупном мошенничестве. Горбатов, занимая должность старшего оперуполномоченного 11-ого отдела управления "К", который занимается раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере, вымогал с двумя помощниками деньги у владельцев ломбардов.
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с чего всё началось
235-й гарнизонный военный суд, рассмотрев уголовное дело Михаила Горбатова в особом порядке за пару заседаний, признал его виновным в одном особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух попытках совершить такое же преступление.Коммерсантъ14:29
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Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года за мошенничество
Московский Комсомолец19:54
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