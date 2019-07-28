Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновникLenta.ru вчера в 22:15

Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Горбатова признали виновным в особо крупном мошенничестве.
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с чего всё началось

Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество

Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.
Коммерсантъвчера в 14:29

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Раскрывший коррупцию в ФСБ чиновник осужден на 4,5 года за мошенничество

Коммерсантъ02:28

Военный суд приговорил к 4,5 годам колонии бывшего сотрудника администрации президента

Эхо Москвывчера в 19:05

СМИ узнали о приговоре работавшему в администрации президента полковнику

РБКвчера в 20:17

Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года за мошенничество

Московский Комсомолецвчера в 19:54

Экс-сотрудник администрации президента, сдавший банду ФСБ, осужден за мошенничество

URA.Ruвчера в 15:58

СМИ: экс-сотрудника администрации президента осудили за мошенничество

РИА Новостивчера в 23:13

«Коммерсант»: полковник ФСБ из администрации президента получил 4,5 года колонии за вымогательство 300 тысяч долларов

Медиазонавчера в 15:50
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
Космос

В Сети назвали новую дату очередного «конца света»

На просторах Вселенной был зафиксирован огромный объект, который направляется к Земле со стороны Венеры.
Обновлено 27 июля в 09:11
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Политика

На Украине решили реформировать СБУ

«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Политика

Украина осудила насилие над участниками мирных протестов в Москве

"В Министерстве иностранных дел Украины осуждают насилие против участников мирной акции протеста, состоявшейся 27 июля в центре Москвы в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму", – отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено вчера в 18:27
Теннис

Теннисист Рублев поднялся на 29 позиций в рейтинге ATP

Обновлено в 02:12
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

Соляная кислота разлилась из автоцистерны в Волгоградской области

В Котельниковском районе Волгоградской области в результате разгерметизации автоцистерны около 20 кубометров соляной кислоты вытекло на дорогу.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В Москве госпитализировали Алексея Навального

24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие

Главный военно-морской парад прошел в Петербурге

В акватории Невы днем 28 июля прошел Главный военно-морской парад.
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия

Скандальный украинский генерал ответил на обвинения Зеленского

Начальник ГУ нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Обновлено вчера в 23:19
Транспорт

Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину

Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.
Обновлено в 01:00
Энергетика

Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина

Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек

За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Гаджеты

Oppo показала смартфон с «экраном-водопадом»

По бокам экран загибается на почти прямой угол (до 88 °). Данные фотографии и видеоролик сегодня утром опубликовал в Weibo вице-президент компании Oppo.
Обновлено в 00:18
Авто

Калужский завод ПСМА остановил производство из-за коллективного отпуска

Interfax-Russia.ru - ООО "ПСМА Рус" (совместное предприятие PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi) с понедельника на три недели приостановило производство на заводе в Калуге на время коллективного отпуска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

ВСУ заявили об обстреле пункта пропуска «Марьинка» в Донбассе

Штаб Операции объединенных сил (ООС) заявил об обстреле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» на Украине.
Обновлено вчера в 15:35
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено вчера в 16:09
Автоспорт

Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»

Обновлено вчера в 11:08
Экология

Дым от лесных пожаров над Югрой окончательно развеялся

Напомним, замеры состава атмосферы показали, что воздух в Сургуте не опасен. Тем временем пожары в Восточной Сибири продолжаются.
Обновлено вчера в 08:01
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 10:55
Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекорде

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Футбол

В матче РПЛ ЦСКА обыграл «Локомотив»

VAR (система видеонаблюдения) помог зафиксировать нарушение, в результате чего ЦСКА получил уникальный шанс реализовать пенальти, что и реализовал Чалов.
Обновлено в 00:55
Общество

Рекрутеры рассказали, какие качества ждут от рабочих

От рабочих с высшим образованием ждут специализированных знаний(73%), владения ИТ-системами и навыками программирования (49%) и тоже добросовестности и дисциплинированности (43%).
Обновлено в 01:38
Политика

Команда Зеленского придумала новый план по возвращению Крыма

Команда украинского лидера занимается этим вопросом более системно, несмотря на то, что возвращение Крыма – это "работа не одного дня", результатом которой станет создание нового плана для дальнейшей его реализации.
Обновлено в 01:22
Происшествия

ФБР объявило награду за помощь в поимке «розовой бандитки»

Десять тысяч долларов обещает заплатить Федеральное бюро расследований США (ФБР) тому, кто предоставит информацию о "розовой бандитке", ограбившей за последние восемь дней уже четыре банка на восточном побережье Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
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