Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.

с чего всё началось

Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Горбатова признали виновным в особо крупном мошенничестве.

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