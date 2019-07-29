Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновникLenta.ru вчера в 22:15

Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Горбатова признали виновным в особо крупном мошенничестве.
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с чего всё началось

Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество

Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.
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Полковника ФСБ, работавшего в администрации президента, приговорили к 4,5 годам колонии за мошенничество

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Интерфакс02:55

«Коммерсант»: полковник ФСБ из администрации президента получил 4,5 года колонии за вымогательство 300 тысяч долларов

Медиазонавчера в 15:50
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:39, Ашберн
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Армия и оружие

В России началось серийное производство истребителей Су-57

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Военные специалисты РФ при необходимости вновь поедут в Венесуэлу для обеспечения работы российских систем вооружений, заявил РИА Новости военный атташе венесуэльского посольства в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес.
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Происшествия

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Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов

"Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.
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Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака

Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
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Названы востребованные рабочие профессии в России

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Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

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Роналду покупает виллу по соседству с Макгрегором

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Происшествия

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Суд отпустил из тюрьмы еще одну фигурантку дела Захарченко

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Борис Джонсон потратит более 120 млн долларов на рекламу Brexit

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Вторым проблемным пунктом парламентарий обозначил то, что в Украине намерены наказывать за нарушение закона об государственном языке.
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