Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновникLenta.ru вчера в 22:15
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Горбатова признали виновным в особо крупном мошенничестве.
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с чего всё началось
Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.Коммерсантъвчера в 14:29
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Политика
Украинский посол раскрыл размеры военной помощи США
Обновлено в 05:55
Происшествия
Навального выписали из больницы и отправили в ИВС
Обновлено в 07:40
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Кино
Александр Прошкин начнет съемки фильма «Сарматы» в Оренбуржье
В фильме появятся профессиональные актеры Оренбургского драмтеатра, а также жители Оренбуржья, принимающие участие в съемках эпизодов и массовых сцен.
Обновлено в 01:52
Экономика
Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум
В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.
Обновлено в 06:42
Экономика
«Уралкалий» заработал на курсовых колебаниях
"Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей хлористого калия, по итогам первого полугодия получил чистую прибыль по РСБУ в размере 49,97 млрд руб. за счет курсовых разниц.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском Евровидении
Канал провел спецвыпуск шоу с участием всех финалистов, где по решению руководства конкурса победили все участники, которые вышли в финал.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
В Каракасе рассказали о работе с российскими военными специалистами
Военные специалисты РФ при необходимости вновь поедут в Венесуэлу для обеспечения работы российских систем вооружений, заявил РИА Новости военный атташе венесуэльского посольства в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Двух украинских пограничников застрелили в ДНР при операции СБУ
"Ночью на контрольно-пропускной пункт в микроавтобусе прибыли сотрудники Службы безопасности Украины с задачей задержать пограничников, уличенных в коррупции", — сказал Безсонов.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
"Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.
Обновлено в 07:14
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Политика
Команда Зеленского отказалась подавать воду в Крым
Напомним, в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому вода из Днепра поступала на полуостров.
Обновлено в 03:27
Общество
Названы востребованные рабочие профессии в России
Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Футбол
Роналду покупает виллу по соседству с Макгрегором
Обновлено в 06:24
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Суд отпустил из тюрьмы еще одну фигурантку дела Захарченко
Суд решил изменить судебное решение. "Считать приговор отбытым, отпустить Марчукову в зале суд", - говорится в решении суда.
Обновлено в 08:30
Политика
Борис Джонсон потратит более 120 млн долларов на рекламу Brexit
На выход Великобритании из ЕС без сделки правительство страны готово потратить 1 млрд фунтов, десятая часть от которых пойдет на рекламную кампанию.
Обновлено в 00:29
Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о языке
Вторым проблемным пунктом парламентарий обозначил то, что в Украине намерены наказывать за нарушение закона об государственном языке.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Общество
В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий
В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
Обновлено в 07:18