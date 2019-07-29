Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновникLenta.ru вчера в 22:15
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Горбатова признали виновным в особо крупном мошенничестве.
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с чего всё началось
Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.Коммерсантъвчера в 14:29
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Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года за мошенничество
Московский Комсомолецвчера в 19:54
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:13, Вашингтон
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась
Обновлено в 03:42
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
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Ирина Шейк сменила Брэдли Купера на бывшего мужа Дженнифер Энистон
Модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером уже нашла ему замену — спутником девушки стал актер Джастин Теру, бывший муж актрисы Дженнифер Энистон.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Обновлено вчера в 07:59
Здоровье
СФ намерен расширить список болезней, лечение которых финансируется из бюджета
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил о намерениях верхней палаты парламента увеличить число орфанных заболеваний, лечение которых будет финансироваться федеральным бюджетом.
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Футбол
Дмитрий Черышев: «Дайте нам время, чтобы сыграться»
В последнее время было много всякой критики, и я очень доволен, что в матче с «Торпедо» ребята хорошо отработали, а когда было необходимо — дотерпели.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
В Совфеде оценили шансы Киева на вторжение в Россию
Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Россия возродит расформированные при Горбачеве полки
Обновлено в 06:15
Политика
Климкин заявил, что Меркель смотрела сериал «Слуга народа»
Обновлено в 04:55
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: Я рад, что эта гонка закончилась
Скажу даже больше: это мой худший день в гонках за очень, очень долгое время. Но век живи, век учись, – цитирует Хэмилтона Crash.net.
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Экономика
«Адамант» пускает корни в Черноземье
Петербургский девелопер «Адамант» может стать владельцем крупной в Черноземье сети продуктовых гипермаркетов «Линия».
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes
Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры.
Обновлено в 06:31
Технологии
ГКРЧ не выделила частоты OneWeb
Напомним, что вопрос о выделении частот для OneWeb в России ГКРЧ должна была решить еще осенью 2018 года, однако против прихода британского оператора выступила ФСБ.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Навального отправили из больницы обратно в спецприемник
После суточного пребывания в городской клинической больнице № 64 Алексея Навального выписали и отправили обратно в специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке, сообщила журналистам врач Навального Анастасия Васильева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:02
Происшествия
За арест умирающего лишили полномочий судью
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно лишила полномочий судью Кореновского районного суда Наталью Калиту.
Обновлено в 06:24
Единоборства
Отправление тела боксёра Дадашева из США в Россию задерживается
В Федерации бокса России сообщили, что тело скончавшегося в результате полученных в поединке травм Максима Дадашева будет доставлено из США в Россию позже запланированного срока.
Обновлено в 06:16
Авто
Любой желающий может арендовать лимузин-танк
Тод Чемберлен решил пойти дальше и создал единственный в мире лимузин-танк. Этот танк существует в единственном экземпляре.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Постпред Зеленского призвал ввести санкции из-за Крымского моста
Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киеву необходимо рассмотреть вопрос введения санкций в отношении международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.
Обновлено в 07:01
Космос
Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон»
Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».
Обновлено вчера в 01:15
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Футбол
ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле переиграл столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:27
Политика
СПЧ собрался предложить президенту изменить закон о митингах
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит изменить закон о митингах в традиционном докладе Владимиру Путину, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Мальчика в состоянии комы нашли на улице в центре Краснодара
В Краснодаре 28 июля во дворе многоэтажки нашли 13-летнего мальчика без сознания Утром в полицию поступило сообщение о том, что на улице Длинной, 34 во дворе многоэтажного дома лежит мальчик без сознания и с телесными повреждениями.
Обновлено в 04:35