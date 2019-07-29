Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновникLenta.ru вчера в 22:15

Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Горбатова признали виновным в особо крупном мошенничестве.
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с чего всё началось

Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество

Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.
Коммерсантъвчера в 14:29

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Полковника ФСБ, работавшего в администрации президента, приговорили к 4,5 годам колонии за мошенничество

Эхо Москвы07:00

Раскрывший коррупцию в ФСБ чиновник осужден на 4,5 года за мошенничество

Коммерсантъ02:28

Экс-сотрудник администрации президента, сдавший банду ФСБ, осужден за мошенничество

URA.Ruвчера в 15:58

СМИ узнали о приговоре работавшему в администрации президента полковнику

РБКвчера в 20:17

Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года за мошенничество

Московский Комсомолецвчера в 19:54

СМИ: экс-сотрудника администрации президента осудили за мошенничество

РИА Новостивчера в 23:13

«Коммерсант»: полковник ФСБ из администрации президента получил 4,5 года колонии за вымогательство 300 тысяч долларов

Медиазонавчера в 15:50
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:13, Вашингтон
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