Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновникLenta.ru вчера в 22:15
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Горбатова признали виновным в особо крупном мошенничестве.
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с чего всё началось
Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.Коммерсантъвчера в 14:29
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Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года за мошенничество
Московский Комсомолецвчера в 19:54
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:35, Вашингтон
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