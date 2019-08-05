Общество
Острова под Хабаровском с дачами затопило из-за подъема АмураРусская Планета 03:48
На островах под Хабаровском в результате подъема воды в реке Амур оказались подтоплены около 100 дачных участков. Об этом сообщили в региональном МЧС. В ведомстве отмечают, что вода стоит на сотне дач, затоплены дороги и закрыт путь гражданам к своим земельным наделам.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на Погба
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Реала» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Times.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Екатеринбурге трое в масках напали на отделение почты
В екатеринбургском микрорайоне Вторчермет трое мужчин ограбили почтовое отделение.
Обновлено в 06:10
Политика
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой потерял работу
Татуированный сын Елены Яковлевой Денис потерял работу в одном из барбершопов Москвы, куда устроился парикмахером и делал стрижки и бороды.
Обновлено в 04:57
Общество
Женщину-пилота не выпустили в загранрейс из-за штрафов и долгов
Пилот из Санкт-Петербурга не смогла вылететь в заграничный рейс из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.
Обновлено в 06:55
Общество
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на омоновца на футболе
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудника ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар» на стадионе «Газпром-Арена».
Обновлено в 06:26
Происшествия
Заказчик убийства зампреда ЦБ хочет дать показания по делу Магомедовых
Алексей Френкель, осужденный на 19 лет тюрьмы по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, планирует дать показания по делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в организации преступного сообщества.
Обновлено в 05:48
Политика
Филарет призвал последователей выступить против раскольника Епифания
Раскольник Филарет заявил, что глава религиозной организации "ПЦУ" в сговоре с чиновниками времен экс-президента Украины Порошенко хотят уничтожить так называемую "УПЦ КП".
Обновлено в 06:15
Космос
«Хаббл» запечатлел «будущую версию» Млечного пути
Отмечается, что схожая ситуация ожидает нашу Галактику – Млечный путь и Туманность Андромеды.
Обновлено в 06:33
Футбол
«Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:51
Футбол
Роналду хотел бы стать актером и назвал свой любимый фильм
Португалец Криштиану Роналду признался, что стал бы актером или моделью, если бы не карьера футболиста.
Обновлено в 03:27
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Обновлено вчера в 16:48
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено 03 августа в 12:24
Политика
Испанский отель не стал снимать флаг России в ответ на требования украинских туристов
Обновлено в 03:27
Экономика
В суд поступил иск о банкротстве Utair
Четыре компании подали иски о банкротстве Utair C исками о банкротстве Utair в АС Ханты-Мансийского автономного округа также обращались "Фреш лайт капитал", "Гидпромэнергострой" и "Интер".
Обновлено в 06:47
Кино
Леонардо Ди Каприо дал советы начинающим актерам
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Космос
«Связь с инопланетянами будет!»: Российский миллионер Мильнер инвестирует уникальный проект «Веритас»
Инвестирует в этот уникальный проект российский миллионер Мильнер.
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Во французском ресторане девочка отравилась моющим средством
В ресторане отеля La Fontaine aux Bretons во французской коммуне Порник (департамент Атлантическая Луара) маленькая девочка отравилась моющим средством.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
81-летняя мама Валерии перенесла экстренную операцию в Швейцарии
Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация, что на минувших выходных 81-летняя мать певицы Валерии перенесла экстренную операцию в Швейцарии.
Обновлено в 03:39