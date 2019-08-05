Общество
Острова под Хабаровском с дачами затопило из-за подъема АмураРусская Планета 03:48
На островах под Хабаровском в результате подъема воды в реке Амур оказались подтоплены около 100 дачных участков. Об этом сообщили в региональном МЧС. В ведомстве отмечают, что вода стоит на сотне дач, затоплены дороги и закрыт путь гражданам к своим земельным наделам.
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Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Месячную заработную плату выше 75 тыс. рублей в России в 2019 году получают около 12% работников.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Здоровье
Клещи оказались переносчиками еще одной опасной болезни
Клещи являются переносчиками не только опасного для человека энцефалита, боррелиоза и бабезиоза, но и лихорадки Конго-Крым.
Обновлено в 05:22
Политика
В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса
Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Обновлено вчера в 15:51
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Экономика
СМИ сообщили об утечке данных 70 000 клиентов российского банка
В сети появилась база данных 70 тыс. клиентов "Бинбанка". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:11
Спорт
Евгений Трефилов покинул пост наставника сборной России по гандболу
Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов принял решение завершить свою работу в команде в качестве наставника.
Обновлено в 04:29
Спорт
Подчуфарова планирует возобновить карьеру
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала, что может возобновить свою карьеру.
Обновлено в 05:17
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Экономика
Эксперты прогнозируют рецессию в России уже в 2019 году
"Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития", - говорится в исследовании института.
Обновлено в 05:40
Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Обновлено в 01:18
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане
Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Обновлено в 03:30
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес опубликовала видео с концерта в Москве
На следующее утро после феерического выступления Джей Ло опубликовала на своей странице в инстаграме видео, на котором видно, как трибуны загорелись тысячами фонариками телефонов.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
«Прекратите наживаться на Юле»: Исаева с юристом заявилась к родителям Началовой
Обновлено в 05:08
Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
6 августа в Свердловской области ожидаются дождь, грозы, порывы ветра до 25 метров в секунду.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Единоборства
Экипаж из России установил новый рекорд в танковом биатлоне
По словам генерал-полковника, сборная России выполнила поставленную задачу за 18 минут 55 секунд, чем побила собственный рекорд 2017 года.
Обновлено вчера в 09:00
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Зеленский в Стамбуле встретится с патриархом Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I во время визита в Турцию, который запланирован на 7-8 августа.
Обновлено в 04:25
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха
Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Политика
Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено 03 августа в 13:31