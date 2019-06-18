Финансы

Осторожный оптимизм. Торги на Уолл-стрит откроются ростом котировокРБК вчера в 09:21

Фьючерсы на все ведущие фондовые индексы США незначительно выросли перед началом торгов на Уолл-стрит. Инвесторы с Уолл-стрит, как правило, воздерживаются от активных покупок перед заседанием ФРС по ставкам. На этот раз неприятных сюрпризов не предвидится.
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Индексы США начали неделю с умеренного роста

Finam.Ru02:05

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

Росбалт02:12

Если ФРС не станет смягчать политику, на рынках не исключена новая волна распродаж

ПРАЙМ05:24

Надежды инвесторов на снижение ставки ФРС США продолжают оказывать поддержку мировым рынкам акций

Глас Народа03:16

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельник

Финмаркет02:01

Фондовый рынок США начал неделю в плюсе

REGNUMвчера в 10:05

Осторожный оптимизм. Торги на Уолл-стрит откроются ростом котировок

РБКвчера в 09:21
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:14, Ашберн
Происшествия

Десять пассажиров самолета получили ранения из-за турбулентности

Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал оригинальный ответ на слухи о себе

Обновлено вчера в 10:11
Политика

В Кремле прокомментировали «первые слова» Зеленского Путину

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в интервью газете Bild в ответ на вопрос о том, с чего он начнет встречу с Владимиром Путиным, сказал: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено в 05:57
Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Сестра Алибасова обвинила в его отравлении семью Шукшиных

Сестра продюсера Бари Алибасова считает, что ее брата отравил "кто-то из семейства Шукшиных".
Обновлено в 05:57
Общество

Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков

11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.
Обновлено в 05:14
Общество

Продавец и водитель стали самыми популярными профессиями в 2018 году

Больше всего мужчин (6,6 миллиона) в прошлом году работали водителями и операторами подвижного оборудования.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки добровольно

Все цыгане покинули село Чемодановка и соседнюю деревню Лопатки в Пензенской области добровольно.
Обновлено в 00:46
Экономика

Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в Кремле

Социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в этом году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Общество

КС уточнил основания для отказа в проведении митингов

Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Политика

Зеленский прибыл с визитом в Берлин

"Ночью президент Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса", - говорится в сообщении администрации в Twitter.
Обновлено в 03:45
Политика

Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров по Донбассу в «нормандском формате», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Boeing остался без заказов в первый день на авиасалоне в Ле-Бурже

Обновлено в 06:03
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Общество

Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз

Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

Купюры российского «банка приколов» сбывают в Финляндии

Отмечается, что за последние несколько дней в правоохранительные органы Финляндии обратились сразу несколько человек, у которых также вместо настоящих банкнот достоинством 20 и 50 евро были билеты «банка приколов».
Обновлено в 05:27
Экономика

Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов

Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:17
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»

Обновлено вчера в 04:42
Авто

Стали известны марки с самым молодым автопарком в РФ

Обновлено вчера в 09:16
Кино

Кристина Асмус показала фото с голой грудью

Среди прочих кадров попадается и откровенное фото Асмус. К слову, актриса может похвастаться смелыми съемками и в других картинах.
Обновлено в 06:00
Политика

Постпред России прокомментировал наращивание Ираном урана

Наращивание Ираном низкообогащенного урана является политическим сигналом участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прошёл Панамский канал

Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Под Мурманском нашли останки немецкого солдата

«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено вчера в 11:08
Гаджеты

Xiaomi начала продавать телевизоры в России

Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения

Как известно, хоккеист Александр Фролов и певица Юлия Началова никогда не были женаты.
Обновлено вчера в 23:13
Общество

Беллу Хадид заставили извиниться за расистское фото в Instagram

Ничто не предвещало беды, когда Белла Хадид со скуки опубликовала на своей странице фото, на котором "пинает" самолеты с флагами Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.
Обновлено в 06:09
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на все модели Lada, сообщили СМИ

Обновлено в 01:55
Футбол

Суарес призвал «Барселону» приобрести форварда

Обновлено вчера в 21:00
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