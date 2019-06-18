Финансы
Осторожный оптимизм. Торги на Уолл-стрит откроются ростом котировокРБК вчера в 09:21
Фьючерсы на все ведущие фондовые индексы США незначительно выросли перед началом торгов на Уолл-стрит. Инвесторы с Уолл-стрит, как правило, воздерживаются от активных покупок перед заседанием ФРС по ставкам. На этот раз неприятных сюрпризов не предвидится.
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Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал оригинальный ответ на слухи о себе
Обновлено вчера в 10:11
Политика
В Кремле прокомментировали «первые слова» Зеленского Путину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в интервью газете Bild в ответ на вопрос о том, с чего он начнет встречу с Владимиром Путиным, сказал: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено в 05:57
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила в его отравлении семью Шукшиных
Сестра продюсера Бари Алибасова считает, что ее брата отравил "кто-то из семейства Шукшиных".
Обновлено в 05:57
Общество
Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков
11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.
Обновлено в 05:14
Общество
Продавец и водитель стали самыми популярными профессиями в 2018 году
Больше всего мужчин (6,6 миллиона) в прошлом году работали водителями и операторами подвижного оборудования.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки добровольно
Все цыгане покинули село Чемодановка и соседнюю деревню Лопатки в Пензенской области добровольно.
Обновлено в 00:46
Экономика
Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в Кремле
Социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в этом году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Политика
Зеленский прибыл с визитом в Берлин
"Ночью президент Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса", - говорится в сообщении администрации в Twitter.
Обновлено в 03:45
Политика
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров по Донбассу в «нормандском формате», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:00
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Купюры российского «банка приколов» сбывают в Финляндии
Отмечается, что за последние несколько дней в правоохранительные органы Финляндии обратились сразу несколько человек, у которых также вместо настоящих банкнот достоинством 20 и 50 евро были билеты «банка приколов».
Обновлено в 05:27
Экономика
Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов
Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:17
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
Обновлено вчера в 04:42
Авто
Стали известны марки с самым молодым автопарком в РФ
Обновлено вчера в 09:16
Кино
Кристина Асмус показала фото с голой грудью
Среди прочих кадров попадается и откровенное фото Асмус. К слову, актриса может похвастаться смелыми съемками и в других картинах.
Обновлено в 06:00
Политика
Постпред России прокомментировал наращивание Ираном урана
Наращивание Ираном низкообогащенного урана является политическим сигналом участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено вчера в 11:08
Гаджеты
Xiaomi начала продавать телевизоры в России
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения
Как известно, хоккеист Александр Фролов и певица Юлия Началова никогда не были женаты.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Беллу Хадид заставили извиниться за расистское фото в Instagram
Ничто не предвещало беды, когда Белла Хадид со скуки опубликовала на своей странице фото, на котором "пинает" самолеты с флагами Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.
Обновлено в 06:09
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на все модели Lada, сообщили СМИ
Обновлено в 01:55
Футбол
Суарес призвал «Барселону» приобрести форварда
Обновлено вчера в 21:00