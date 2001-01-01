Экономика
Осторожный оптимизм. Торги на Уолл-стрит откроются ростом котировокРБК вчера в 09:21
Наоборот, министр торговли США Уилбур Росс дал понять, что сделка в конце месяца подписана не будет. И в итоге рынок в понедельник готовится к позитивному открытию, но рост котировок акций может быть весьма зыбким.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Политика
Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
Политика
На Украину прибыл новый поверенный в делах США
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прибыл на Украину.
Обновлено в 04:29
Общество
МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра
МЧС предупредило жителей Петербурга об усилении ветра во вторник, 18 июня. Такие данные содержатся в прогнозе ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Обновлено в 03:21
Общество
Конституционный суд уточнил процедуру получения разрешений на митинги
Конституционный суд России запретил органам власти отказывать в проведении публичных мероприятий, немотивированно ссылаясь на то, что их организаторы не определили формы и методы обеспечения общественного порядка, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:30
Футбол
«МЮ» назвал условие, при котором отпустит Лукаку
Ранее «МЮ» отказал «Интеру» в обмене Лукаку на полузащитника Ивана Перишича с доплатой.
Обновлено в 02:51
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
ЖКХ
От взносов на капремонт освобождена еще одна категория льготников
Речь идет о Героях СССР, Героях РФ, полных кавалерах ордена Славы и проживающих с ними членах их семей Еще одна категория льготников освобождается от взносов на капитальный ремонт, сообщает Российская газета.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Польский корабль повредили во время учений НАТО
Обновлено в 02:29
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Происшествия
СК возбудил дело о невыплате зарплат сотрудникам Сергиево-Посадского хлебокомбината на 14 млн руб
«Следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам АО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»)», - рассказали в ведомстве.
Обновлено в 04:17
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Бывший глава Свердловской ЖД покончил с собой
Обновлено вчера в 12:38
Интернет
В Telegram появился бот, который покажет «слитые» пароли от Email
В Telegram появился бот под ником MailSearchBot, с помощью которого можно проверить, был ли email в одной из утекших баз данных.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Купюры российского «Банка приколов» сбывают в Финляндии
Купюры евро из российского «Банка приколов» обнаружились в Финляндии.
Обновлено в 03:54
Экономика
Мост на Сахалин оценили в 433 млрд рублей
Обновлено вчера в 20:01
Музыка
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Кем чаще работают мужчины и женщины в России, выяснил Росстат
Продавец и водитель оказались самыми популярными профессиями в России среди женщин и мужчин соответственно.
Обновлено в 00:57
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа»
«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа» в рамках мирового соглашения по спорам с судах Стокгольма.
Обновлено в 04:13
Энергетика
Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 08:01
Армия и оружие
Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено вчера в 11:08
Авто
Марку Hummer возродят ради электрокаров
Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.
Обновлено вчера в 10:47
Футбол
Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант»
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено в 02:26
Общество
«Магнит» начнет принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки
Обновлено вчера в 09:05
Кино
Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019
Обновлено в 04:38