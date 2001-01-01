Экономика

Осторожный оптимизм. Торги на Уолл-стрит откроются ростом котировокРБК вчера в 09:21

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Наоборот, министр торговли США Уилбур Росс дал понять, что сделка в конце месяца подписана не будет. И в итоге рынок в понедельник готовится к позитивному открытию, но рост котировок акций может быть весьма зыбким.
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US STOCKS-Уолл-стрит выросла в ожидании ключевого заседания ФРС

Financial One02:58

Осторожный оптимизм. Торги на Уолл-стрит откроются ростом котировок

РБКвчера в 09:21
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