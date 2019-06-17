Экономика
Осторожный оптимизм. Торги на Уолл-стрит откроются ростом котировокРБК вчера в 09:21
Наоборот, министр торговли США Уилбур Росс дал понять, что сделка в конце месяца подписана не будет. И в итоге рынок в понедельник готовится к позитивному открытию, но рост котировок акций может быть весьма зыбким.
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Кино
Стали известны победители MTV Movie & TV Awards
Сегодня ночью объявили лауреатов ежегодной премии MTV Movie & TV Awards 2019. Ведущим церемонии стал звезда «Шазама!»
Обновлено в 03:07
Экономика
Эксперты ООН прогнозируют, что население России сократится в два раза
В документе говорится о население России, которое, согласно пессимистическому прогнозу, сократится до 124,6 млн человек к 2050- му году и до 83,7 млн - к 2100 году.
Обновлено в 02:49
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Гаджеты
Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов
Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Политика
Большинство россиян считают обязательной для мужчины службу в армии
Около трети респондентов (31 процент) полагают, что российская армия должна быть укомплектована только из контрактников, а 17 процентов - наоборот предлагают вернуться к призывной системе, как в советские времена.
Обновлено в 03:19
Здоровье
Минздрав Кубани объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе
Большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек
На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Авто
С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили
С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Футбол
Клубы РПЛ рассмотрели варианты реформирования чемпионата России
В Москве состоялось первое заседание рабочей группы по поводу возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов, а также изменения формата проведения чемпионата России, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 02:21
Экономика
Два страховщика ОСАГО из топ-20 получили черные метки
Гендиректора страхового общества «Надежда» Маргарита Филиппова и «Стерха» Семен Березин подтвердили «Ведомостям» факт приостановки отгрузки бланков ОСАГО их компаниям.
Обновлено вчера в 17:48
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Политика
Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов
Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил кибератаки против России из США
Ведение кибервойны против России акторами из США подтвердил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 18 июня в интервью информагентству «Интерфакс».
Обновлено в 02:28
Происшествия
Число пострадавших при стрельбе в Торонто выросло до четырех
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Из-за столкновения фур перекрыта трасса М-5
В районе Сима столкнулись два большегруза, в результате чего фуры полностью перекрыли дорогу в обе стороны.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Здоровье
Российским поликлиникам начнут присваивать «звезды», как отелям
Минздрав намерен присваивать российским поликлиникам «звезды» для оценки их работы.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
На оранжевой линии метро Петербурга сломался состав
На оранжевой (четвертой) линии Петербургского метрополитена произошел сбой из-за технической поломки состава.
Обновлено в 03:15
Музыка
Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»
СМИ опубликовали видео конфликта между певцом Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой на музыкальной премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 14:05
Здоровье
Специалисты назвали неожиданную причину ожирения у детей
Специалисты провели исследование и назвали неожиданную причину ожирения у детей.
Обновлено вчера в 05:52
Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
Сборная Чили разгромила японцев на Кубке Америки по футболу
Обновлено в 01:17
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России
Рейтинг крупнейших латифундистов страны составил журнал Forbes.
Обновлено в 02:24
Политика
Журналист NYT сообщил о скорой отставке советника Трампа по России
"Хилл прошла через бурный период в отношениях между США и Россией и завершит свою работу после встречи, ожидаемой на следующей неделе между Трампом и Путиным в Осаке (Япония) на полях саммита G20", - написал Бэйкер.
Обновлено в 02:50