Экономика
Биржи Европы растут в преддверии заседания ФРС СШАПРАЙМ вчера в 05:47
Основные фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в ожидании заседания Федрезерва США и прояснения позиции регулятора по дальнейшей монетарной политике, свидетельствуют данные бирж.
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Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Стала известна дата и время начала матча за Суперкубок России-2019
Матч за Суперкубок России 2019 года пройдет 6 июля на ВТБ Арене, и начнется в 19:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Суд арестовал всех 28 фигурантов по делу о драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте ещё одного фигуранта уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 08:53
Политика
Зеленский заявил о разногласиях с Берлином по «Северному потоку — 2»
На Украине опасаются, что после завершения строительства «Северного потока – 2» у России не останется причин поставлять топливо через Украину.
Обновлено в 08:38
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США
Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress зафиксировали на видео.
Обновлено в 00:38
Авто
Audi в России отзывает более 1,3 тысячи автомобилей
Пресс-служба Audi отмечает, что отзыву подлежат 1 323 автомобиля Audi А3, которые были проданы в период с 2016 года по текущий год, по причине проблем с настройками фонарей заднего хода.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Сирена тревоги сработала на границе Израиля и Ливана
Согласно опубликованной информации, у границы Израиля с Ливаном сработала сирена тревоги.
Обновлено в 05:13
Общество
Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто
Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса
5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:58
Общество
Квартиры Алибасова ему уже не принадлежат, заявил Жорин
Обновлено в 01:10
Происшествия
Несколько фур столкнулись на трассе в Подмосковье
Обновлено в 08:57
Политика
Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли
Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Здоровье
Жительница Подмосковья родила 14-го ребенка
Обновлено в 05:24
Политика
Зеленский подготовил фразу для встречи с Путиным
Владимир Зеленский на своей первой встрече с Владимиром Путиным сказал бы, что Крым и Донбасс – часть Украины.
Обновлено в 02:05
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:59
Футбол
«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по Чалову
По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Чувашии уборщицу суда оштрафовали за сожженное уголовное дело
В Чувашии Ибресинский районный суд оштрафовал уборщицу одного из судов на 50 тысяч рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести.
Обновлено в 08:16
Футбол
«Реал» представил 18-летнего Родриго, купленного за 45 млн евро
«Реал» представил ещё одного новичка. Им стал нападающий Родриго Гоэс из «Сантоса», купленный за 45 млн евро.
Обновлено в 08:02
Гаджеты
Компания Xiaomi привезла в Россию умные телевизоры
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую «ДНК»
Американское издание National Interest попыталось выяснить, как в России относятся к китайскому истребителю пятого поколения J-20 и насколько глубоки у этого самолета русские корни, имеется ли русская "ДНК".
Обновлено в 06:24
Наука
Ученые объяснили эволюцию «щенячьих глаз» у собак
Обновлено в 08:56
Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01