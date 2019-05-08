Политика
Оставшиеся в Крыму украинские МиГ-29 не подлежат восстановлениюТАСС 04:23
По его данным, только четыре машины в свое время "прошли какой-то ремонт" на Львовском авиаремонтном заводе. Он напомнил, что машины этого типа (12 МиГ-29 и шесть МиГ-29УБ) достались Украине после распада СССР.
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«Отжили свое»: в Госдуме назвали «хромыми утками» брошенные в Крыму украинские МиГ-29
ТК Звездавчера в 20:46
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Экономика
«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в России
Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
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Театры
Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".
Обновлено вчера в 20:45
Армия и оружие
Украина повысила зарплаты военным в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Общество
МЧС Тверской области сообщает об отсутствии радиационной опасности
В настоящий момент радиационный фон на территории Тверской области в норме, на Калининской АЭС ЧП не произошло.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся
Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено вчера в 20:16
ЖКХ
Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ
Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
Обновлено в 04:21
Общество
Школьное питание в России проверят на дискриминацию
Обновлено в 03:00
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд для вынесения приговора
Футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где в среду, 8 мая, им будет вынесен приговор, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 04:38
Спорт
Призовой фонд The International 2019 достиг $5 млн
Призовой фондThe International 2019 по Dota 2 увеличился до $5 млн. Информация об этом появилась на странице Боевого пропуска TI9.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Медведев поручил улучшить организацию воздушных перевозок
Министр транспорта Евгений Дитрих получил поручение усовершенствовать организацию воздушных перевозок в России, следует из списка решений, принятых на заседании правительства 7 мая и опубликованных на сайте правительство.
Обновлено в 04:23
Политика
В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США
Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Авто
Возвращение Marussia — в Новосибирске конструируют новый спорткар
Напомним, около полутора лет назад новосибирская компания VIP-Service выкупила шесть экземпляров автомобилей бренда Marussia.
Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Равшана Куркова провела отпуск в Мармарисе
Российская актриса Равшана Куркова провела отпуск в туристическом Мармарисе на юго-западе Турции.
Обновлено в 03:19
Политика
На Украине хотят признать выданные РФ паспорта в Донбассе недействительными
Кабинет министров Украины в среду намерен принять решение, по которому выданные РФ паспорта в Донбассе будут считаться на территории страны незаконными, заявил в среду премьер-министр Владимир Гройсман.
Обновлено в 04:43
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»
В ночь на среду был задержан вылет рейса «Аэрофлота» из Москвы в Ригу, следует из данных с сайта Шереметьево.
Обновлено в 04:27
Культура
ТАСС проводит виртуальную экскурсию по двум домам Булата Окуджавы
ТАСС подготовил проект "Виртуальный квартирник", приуроченный к 95-летию Булата Окуджавы.
Обновлено в 04:00
Общество
В России упростят правила признания инвалидности
Во время встречи с представителями организаций инвалидов, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов подписать документ, который значительно облегчит признание инвалидности.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Не менее шести человек погибли при пожаре в Нью-Йорке
По словам полицейских, жертвами пожара стала семья из шести человек. Причины пожара устанавливаются.
Обновлено в 04:53
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Политика
В Госдуму внесли законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено 06 мая в 10:09
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения
В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.
Обновлено в 02:31
Экономика
МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд
Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).
Обновлено вчера в 22:00