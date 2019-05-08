Политика

Оставшиеся в Крыму украинские МиГ-29 не подлежат восстановлениюТАСС 04:23

По его данным, только четыре машины в свое время "прошли какой-то ремонт" на Львовском авиаремонтном заводе. Он напомнил, что машины этого типа (12 МиГ-29 и шесть МиГ-29УБ) достались Украине после распада СССР.
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В России рассказали о состоянии брошенных в Крыму самолётов ВВС Украины

RT на русском04:24

В Госдуме рассказали о незавидной судьбе украинских МиГ-29 в Крыму

Газета.Ru04:29

«Отжили свое»: в Госдуме назвали «хромыми утками» брошенные в Крыму украинские МиГ-29

ТК Звездавчера в 20:46

В Госдуме рассказали о судьбе оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Известиявчера в 22:11

В Крыму рассказали о судьбе брошенных Украиной истребителей МиГ-29

РЕН ТВвчера в 23:10

В Крыму оставленные Украиной истребители сравнили с «хромыми утками»

РБКвчера в 23:56

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

РИА Новостивчера в 20:09
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Экономика

«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в России

Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Политика

Армения начала процесс приобретения российских истребителей Су-30СМ

Обновлено в 03:15
Футбол

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Арестованный японец планировал убить принца Хисахито копьем

Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Украина повысила зарплаты военным в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Общество

МЧС Тверской области сообщает об отсутствии радиационной опасности

В настоящий момент радиационный фон на территории Тверской области в норме, на Калининской АЭС ЧП не произошло.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся

Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено вчера в 20:16
ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

Обновлено в 04:21
Общество

Школьное питание в России проверят на дискриминацию

Обновлено в 03:00
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд для вынесения приговора

Футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где в среду, 8 мая, им будет вынесен приговор, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 04:38
Спорт

Призовой фонд The International 2019 достиг $5 млн

Призовой фондThe International 2019 по Dota 2 увеличился до $5 млн. Информация об этом появилась на странице Боевого пропуска TI9.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Медведев поручил улучшить организацию воздушных перевозок

Министр транспорта Евгений Дитрих получил поручение усовершенствовать организацию воздушных перевозок в России, следует из списка решений, принятых на заседании правительства 7 мая и опубликованных на сайте правительство.
Обновлено в 04:23
Политика

В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Авто

Возвращение Marussia — в Новосибирске конструируют новый спорткар

Напомним, около полутора лет назад новосибирская компания VIP-Service выкупила шесть экземпляров автомобилей бренда Marussia.
Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Равшана Куркова провела отпуск в Мармарисе

Российская актриса Равшана Куркова провела отпуск в туристическом Мармарисе на юго-западе Турции.
Обновлено в 03:19
Политика

На Украине хотят признать выданные РФ паспорта в Донбассе недействительными

Кабинет министров Украины в среду намерен принять решение, по которому выданные РФ паспорта в Донбассе будут считаться на территории страны незаконными, заявил в среду премьер-министр Владимир Гройсман.
Обновлено в 04:43
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»

В ночь на среду был задержан вылет рейса «Аэрофлота» из Москвы в Ригу, следует из данных с сайта Шереметьево.
Обновлено в 04:27
Культура

ТАСС проводит виртуальную экскурсию по двум домам Булата Окуджавы

ТАСС подготовил проект "Виртуальный квартирник", приуроченный к 95-летию Булата Окуджавы.
Обновлено в 04:00
Общество

В России упростят правила признания инвалидности

Во время встречи с представителями организаций инвалидов, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов подписать документ, который значительно облегчит признание инвалидности.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

Не менее шести человек погибли при пожаре в Нью-Йорке

По словам полицейских, жертвами пожара стала семья из шести человек. Причины пожара устанавливаются.
Обновлено в 04:53
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Политика

В Госдуму внесли законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено 06 мая в 10:09
Музыка

Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения

В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.
Обновлено в 02:31
Экономика

МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд

Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).
Обновлено вчера в 22:00
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Украинский и российский политик. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.
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Советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ МиГ.
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