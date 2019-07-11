Происшествия
Осташковское шоссе перекрыли из-за пожара на ТЭЦ в МытищахИнтерфакс 05:35
Движение по Осташковскому шоссе в сторону области перекрыли в связи с пожаром на ТЭЦ в Мытищах, сообщили в четверг в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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В России подорожали сразу четыре модели Kia
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Жителей и гостей Сочи предупредили о шторме
В акватории Черного моря есть опасность формирования смерчей. Спасатели рекомендуют гражданам быть осторожными.
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Происшествия
Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн
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«Нафтогаз» пообещал в июле снизить цены на газ для украинцев
Стоимость газа для населения Украины в июле из-за снижения цен на внешнем рынке снизится на 10,4%. Об этом в четверг после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил руководитель газового дивизиона группы "Нафтогаз" Андрей Фаворов.
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Юрию Шатунову предстоит еще одна операция
Звезде 90-х Юрию Шатунову предстоит перенести еще одну операцию. Об этом рассказал продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.
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Стало известно расписание матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон 2019/2020 года.
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Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах
Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.
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Рада отказалась отправить Климкина в отставку
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Немецкий журналист призывает снести памятник в честь Курской битвы
Напомним, что битва под Прохоровкой между СССР и Германией произошла 12 июля 1943 года.
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Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском
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Фанат World of Warcraft воссоздал локации из игры на Unreal Engine 4
Поклонник World of Warcraft Daniel L воспроизвел локации из игры на движке Unreal Engine 4. На эту работу у него ушло несколько лет.
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В ФРГ прокомментировали предложение Зеленского о переговорах в Минске
Берлин принял к сведению предложение украинского президента Зеленского провести в Минске новые переговоры по ситуации в Донбассе с участием России, Украины, Франции, Германии, Великобритании и США.
Обновлено 09 июля в 06:07
Здоровье
Жительница Пскова ночевала в палатке, чтобы попасть к врачу
Жительница Пскова ночевала в палатке у входа в поликлинику, чтобы взять талон на приём к врачу.
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«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн
Московский "Локомотив" готов продать голкипера Маринато Гилерме в столичный "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога
Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
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Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
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Международный экипаж побил рекорд по скорости облета Земли
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Главу Счетной палаты края отправили в отставку
Председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко отправили в отставку.
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ГПУ пригрозила «112.Украина» ответственностью за показ фильма Оливера Стоуна
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предупредил телеканал «112.Украина» об ответственности за показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».
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Политика
Суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Януковича
Евросоюз снял санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича и некоторых членов его команды. Соответствующее решение принял суд ЕС.
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Генштаб РФ: НАТО создаёт у границ России ударный наступательный кулак
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Турция разместит первые С-400 на сирийской границе
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