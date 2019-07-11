Движение по Осташковскому шоссе в сторону области перекрыли в связи с пожаром на ТЭЦ в Мытищах, сообщили в четверг в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Осташковское шоссе перекрыли из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах

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