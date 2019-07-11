Происшествия

Осташковское шоссе перекрыли из‑за пожара на ТЭЦ в МытищахРИАМО 05:12

«Осташковское шоссе по направлению в область перекрыто ГИБДД из-за пожара на северной ТЭЦ», – говорится в сообщении.
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Осташковское шоссе перекрыли из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах

Интерфакс05:35

Движение на Осташковском шоссе перекрыли в связи с пожаром на ТЭЦ в Мытищах

Подмосковье Сегодня06:10

Движение в Мытищах ограничено из-за пожара на ТЭЦ

РИА Новости05:56

В Подмосковье восстановили движение по Осташковскому шоссе

ТАСС06:40

Движение по Осташковскому шоссе возобновилось

Вести Подмосковья07:42

Движение открыли на Волковском и Осташковском шоссе в Мытищах

РИАМО07:01

Движение по Волковскому шоссе в Мытищах возобновили после возгорания участка газопровода

Агентство Москва06:51
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Обновлено в 05:42
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

На ликвидацию последствий стихии в Сибири направят 2,3 млрд рублей

Правительство РФ выделит 2,3 млрд рублей на ликвидацию последствий паводков в Иркутской области, сообщил 11 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева свозили детей в зоопарк в Юрмале

Максим Галкин и Алла Пугачева, улетевшие на лето в Юрмалу, свозили детей в зоопарк.
Обновлено вчера в 06:36
Шоу-бизнес

Стриженова предупредила об орудующих от ее имени мошенниках

Накануне о мошенниках рассказала популярная телеведущая Екатерина Стриженова. По ее словам, преступники орудуют в интернете.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Воронежский Ил-112В станет легче на 2 тонны

Массу воронежского военно-транспортного самолета Ил-112В снизят минимум на 2 тонны, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды

О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Татарстане завели дело о рабском труде на ферме двух полицейских

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по жалобе мужчины на то, что его похитили два сотрудника полиции, увезли на ферму своего отца и двадцать дней заставляли там работать.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В жилом доме в Москве взорвался газ, пострадавших нет

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв газа, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 03:40
Общество

Госдума приняла законопроект о социальном предпринимательстве

Госдума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства.
Обновлено в 05:40
Экономика

В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
Обновлено в 07:18
Общество

Пещеру «Таврида» откроют для туристов

Отмечают, что в полном объеме комплекс начнет работу только через 4-5 лет, но первых туристов пещера сможет принять менее чем через два года.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку

Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»

Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Пятилетний мальчик из России пропал в Польше

Обновлено в 07:24
Происшествия

Следствие назвало возможную причину гибели 20-летней гандболистки

Обновлено в 04:49
Происшествия

В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии

В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Экономика

Медведев анонсировал федеральные целевые программы на 370 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что, помимо нацпроектов, в 2020 году будут работать 20 федеральных целевых программ.
Обновлено в 07:53
Политика

Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

Обновлено в 05:30
Кино

Актриса «Очень странных дел» снимется в кинокомиксе Marvel

Обновлено в 05:08
Теннис

Надаль встретится с Федерером в полуфинале Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв американца Сэма Керри. Трехсетовый матч продлился 2 часа 9 минут.
Обновлено вчера в 14:06
Политика

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено вчера в 03:07
Политика

Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США

По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Единоборства

Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Обновлено в 07:04
Происшествия

Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

Обновлено в 07:13
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Общество

К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте

Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

В Крыму в рамках учений высадилось 2,5 тысячи десантников

Обновлено в 05:57
Происшествия

Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

Обновлено в 07:08
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