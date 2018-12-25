ФГУП подал к каналу два иска – на 74 млн и на 89,5 млн руб. Представитель «Останкино» подтвердил подачу исков. «Первый канал» – наш важнейший клиент, – говорит он, – но задолженность телеканала и его субподрядчиков достигла критического значения.

с чего всё началось

Телецентр «Останкино» хочет через суд взыскать с «Первого канала» и его основного поставщика контента «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга долги на 163,4 млн руб. и 63 млн руб. соответственно.

«Останкино» подал к «Первому каналу» иски почти на 164 млн рублей

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