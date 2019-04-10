Наука
Останки людей нового вида нашли на ФилиппинахРЕН ТВ 01:00
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека. Новый "древний человек" сочетал в себе черты как ранних гоминид, так и более поздних представителей рода Homo, отмечается в журнале Nature.
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Спорт
Госдума приняла закон о введении наказания за применение допинга
Государственная дума в третьем и заключительном чтении приняла закон о введении административной ответственности за употребление или распространение допинга.
Обновлено в 07:41
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Транспорт
В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах
В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Политика
Кремль отреагировал на ситуацию в Судане
Песков заявил, что Москва внимательно отслеживает ситуацию в Судане; в Кремле надеются, что в республике «не будет эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам», передает ТАСС.
Обновлено в 06:38
Политика
Появилось видео задержания Ассанжа
Появилось видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Обновлено в 06:08
Политика
Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциями
Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
В Ростове-на-Дону боевика приговорили к 17 годам колонии
Шамиля Солтамурадова, который воевал в Сирии и Ираке на стороне террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), приговорили к 17 годам колонии строгого режима, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:46
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Политика
Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН
Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:42
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Армия Судана объявила о отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено в 04:34
Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
Обновлено в 04:11
Здоровье
Врач белгородской больницы вымогал деньги за операцию
Разговор проходит на лестничной площадке в больнице. Инцидент произошёл три года назад в детской областной клинической больнице Белгорода.
Обновлено в 03:38
Кино
Рамси Болтон из «Игры престолов» приедет в Петербург
Фестиваль пройдет в Петербурге с 17 по 19 мая.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав
Обновлено вчера в 17:07
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Наука
Ученые назвали способы сдержать старение мозга и потерю памяти
Обновлено в 03:10
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Авто
Новый Range Rover Evoque разбили на краш-тестах
Специалисты Euro NCAP провели краш-тест нового кроссовера Range Rover Evoque.
Обновлено в 04:44
Кино
Люк Бессон выпустил трейлер фильма «Анна» про русскую модель-убийцу
Режиссер Люк Бессон выпустил трейлер своего фильма «Анна», в котором главную роль исполнила модель Саша Лусс.
Обновлено в 06:21
Авто
Купеобразный кроссовер Renault Arkana получит новый двигатель в России
Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.
Обновлено в 03:48
Футбол
Названа дата проведения очередной конференции РФС
Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС) пройдет в Москве 28 мая.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 02:38