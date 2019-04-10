Останки людей нового вида нашли на ФилиппинахРЕН ТВ 01:00

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека. Новый "древний человек" сочетал в себе черты как ранних гоминид, так и более поздних представителей рода Homo, отмечается в журнале Nature.

Спорт Госдума приняла закон о введении наказания за применение допинга Государственная дума в третьем и заключительном чтении приняла закон о введении административной ответственности за употребление или распространение допинга.

Транспорт В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.

Политика Кремль отреагировал на ситуацию в Судане Песков заявил, что Москва внимательно отслеживает ситуацию в Судане; в Кремле надеются, что в республике «не будет эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам», передает ТАСС.

Политика Появилось видео задержания Ассанжа Появилось видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.

Политика Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциями Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".

Армия и оружие В Ростове-на-Дону боевика приговорили к 17 годам колонии Шамиля Солтамурадова, который воевал в Сирии и Ираке на стороне террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), приговорили к 17 годам колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

Спорт Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".

Политика Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.

Общество Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.

Политика Армия Судана объявила об отстранении президента от власти Армия Судана объявила о отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Политика Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.

Здоровье Врач белгородской больницы вымогал деньги за операцию Разговор проходит на лестничной площадке в больнице. Инцидент произошёл три года назад в детской областной клинической больнице Белгорода.

Наука Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2 На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.

Экономика Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.

Общество Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.

Авто Новый Range Rover Evoque разбили на краш-тестах Специалисты Euro NCAP провели краш-тест нового кроссовера Range Rover Evoque.

Кино Люк Бессон выпустил трейлер фильма «Анна» про русскую модель-убийцу Режиссер Люк Бессон выпустил трейлер своего фильма «Анна», в котором главную роль исполнила модель Саша Лусс.

Авто Купеобразный кроссовер Renault Arkana получит новый двигатель в России Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.