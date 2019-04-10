Наука

Останки людей нового вида нашли на ФилиппинахРЕН ТВ 01:00

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека. Новый "древний человек" сочетал в себе черты как ранних гоминид, так и более поздних представителей рода Homo, отмечается в журнале Nature.
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На Филиппинах нашли останки вымерших людей нового вида

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Археологи нашли новый вид раннего человека на Филиппинах

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На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Российская газетавчера в 22:01

Останки древних людей неизвестного вида обнаружены на Филиппинах

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Археологи обнаружили на Филиппинах останки древнего человека нового вида

РБК03:31

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Чердаквчера в 13:17
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Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

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В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
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Кремль отреагировал на ситуацию в Судане

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Политика

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Шамиля Солтамурадова, который воевал в Сирии и Ираке на стороне террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), приговорили к 17 годам колонии строгого режима, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:46
Спорт

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Политика

Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН

Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:42
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Армия Судана объявила о отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

В Воронеже неизвестные «заминировали» мэрию, облдуму и 12 школ

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Происшествия

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Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Политика

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Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
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В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
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Врач белгородской больницы вымогал деньги за операцию

Разговор проходит на лестничной площадке в больнице. Инцидент произошёл три года назад в детской областной клинической больнице Белгорода.
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Рамси Болтон из «Игры престолов» приедет в Петербург

Фестиваль пройдет в Петербурге с 17 по 19 мая.
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В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав

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Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2

На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
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Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба

По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
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Ученые назвали способы сдержать старение мозга и потерю памяти

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Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

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Новый Range Rover Evoque разбили на краш-тестах

Специалисты Euro NCAP провели краш-тест нового кроссовера Range Rover Evoque.
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Люк Бессон выпустил трейлер фильма «Анна» про русскую модель-убийцу

Режиссер Люк Бессон выпустил трейлер своего фильма «Анна», в котором главную роль исполнила модель Саша Лусс.
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Купеобразный кроссовер Renault Arkana получит новый двигатель в России

Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.
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Названа дата проведения очередной конференции РФС

Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС) пройдет в Москве 28 мая.
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В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Обновлено вчера в 02:38
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