В Крыму нашли останки огромной птицыKrym.News 03:34

Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму. Pachystruthio dmanisensis весила около полтонны и являлась одним из самых больших пернатых животных Северного полушария, передает evo-rus.com. Окаменелости нашли в пещере, которую удалось обнаружить во время проведения дорожных работ.

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Политика Путин заявил, что в России нет олигархов Комментируя проводимую ЦБ РФ политику по оздоровлению финансовой системы РФ, на которую, по мнению журналиста Financial Times, жалуются "некоторые олигархи", Путин отметил, что дело здесь не в олигархах или крупных компаниях, а в том, что деятельность неэффективных или полукриминальных кредитных организаций затрагивает интересы вкладчиков, рядовых граждан.

Политика Опрос показал, кого украинцы хотят видеть премьер-министром Среди лидеров оказался действующий глава украинского правительства Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди граждан Украины по поводу того, кто может занять пост премьер-министра.

Политика Семь стран покинули сессию ПАСЕ после возвращения России Делегации сразу семи стран покинули сессию ПАСЕ в знак протеста против решения восстановить все полномочия России в ассамблее.

Политика Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.

Технологии «Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".

Политика Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.

Общество Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.

Футбол Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей Представитель Алишера Усманова подтвердил, что бизнесмен пожертвовал тульскому "Арсеналу" 600 млн рублей.

Происшествия Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.

Футбол «Зенит» получил право сыграть в баскетбольной Евролиге Как сообщает пресс-служба «Зенита», клуб получил право сыграть в регулярном чемпионате Евролиги-2019/20.

Религия Константинополь отказался признавать черногорских раскольников Патриарх Константинопольский Варфоломей направил президенту Черногории Мило Джукановичу письмо, оповестив политика, что Вселенская патриархия признает в данной балканской стране только митрополию Черногорско-Приморскую Сербской Православной Церкви (СПЦ), возглавляемую митрополитом Амфилохием.

Происшествия Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22 Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.

Футбол Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО Футболист "Зенита" Александр Кокорин выступил с обращением к болельщикам.

Культура Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.

Политика Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Энергетика Под Петербургом с цитатой Чехова открыли новый нефтяной терминал Новый топливный терминал «Гладкое» запустили в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро» ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд Международные резервы РФ на 21 июня 2019 года составили $510,2 млрд, что на $5,7 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Спорт Девять медалей завоевали россияне на Европейских играх в четверг Российские спортсмены заработали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали в очередной соревновательный день на проходящих в Минске Европейских играх.

Политика Абхазия закрыла границу с Грузией В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.