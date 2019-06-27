Наука

В Крыму нашли останки огромной птицыKrym.News 03:34

Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму. Pachystruthio dmanisensis весила около полтонны и являлась одним из самых больших пернатых животных Северного полушария, передает evo-rus.com. Окаменелости нашли в пещере, которую удалось обнаружить во время проведения дорожных работ.
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Британская The Guardian восхитилась находками в пещере под «Тавридой»

РИА Новости Крым06:30

Палеонтологи нашли в Крыму останки крупнейшей птицы Северного полушария. Она весила 450 кг!

Хайтек02:07

В Крыму нашли останки огромной птицы

Krym.News03:34

Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы

РИА Новости04:31

В Крыму обнаружена птица в три раза крупнее страуса

Ин-спейс.рувчера в 23:17

Останки крупнейшей доисторической птицы Северного полушария обнаружены в недавно открытой пещере Таврида

ИА Крыминформ07:59

Британцы восхитились древним страусом в пещере под «Тавридой»

Московский Комсомолец08:06
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Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Кино

Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»

Обновлено в 08:21
Политика

Путин заявил, что в России нет олигархов

Комментируя проводимую ЦБ РФ политику по оздоровлению финансовой системы РФ, на которую, по мнению журналиста Financial Times, жалуются "некоторые олигархи", Путин отметил, что дело здесь не в олигархах или крупных компаниях, а в том, что деятельность неэффективных или полукриминальных кредитных организаций затрагивает интересы вкладчиков, рядовых граждан.
Обновлено в 15:43
Политика

Опрос показал, кого украинцы хотят видеть премьер-министром

Среди лидеров оказался действующий глава украинского правительства Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди граждан Украины по поводу того, кто может занять пост премьер-министра.
Обновлено в 08:38
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено в 04:05
Политика

Семь стран покинули сессию ПАСЕ после возвращения России

Делегации сразу семи стран покинули сессию ПАСЕ в знак протеста против решения восстановить все полномочия России в ассамблее.
Обновлено в 01:46
Политика

Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения

Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено в 15:59
Теннис

Россиянка Флинк пробилась в основную сетку Уимблдона

Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

Обновлено в 16:20
Технологии

«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Политика

Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено в 10:59
Общество

Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции

Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Футбол

Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей

Представитель Алишера Усманова подтвердил, что бизнесмен пожертвовал тульскому "Арсеналу" 600 млн рублей.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Футбол

«Зенит» получил право сыграть в баскетбольной Евролиге

Как сообщает пресс-служба «Зенита», клуб получил право сыграть в регулярном чемпионате Евролиги-2019/20.
Обновлено в 14:41
Религия

Константинополь отказался признавать черногорских раскольников

Патриарх Константинопольский Варфоломей направил президенту Черногории Мило Джукановичу письмо, оповестив политика, что Вселенская патриархия признает в данной балканской стране только митрополию Черногорско-Приморскую Сербской Православной Церкви (СПЦ), возглавляемую митрополитом Амфилохием.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Авто

Назван средний годовой пробег автомобилей в России

Обновлено в 08:12
Футбол

Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Футболист "Зенита" Александр Кокорин выступил с обращением к болельщикам.
Обновлено в 12:12
Культура

Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией

Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено в 14:03
Политика

Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

«Спасательница Малибу»: 32-летняя Настасья Самбурская показала идеальную фигуру в купальнике

Настасья Самбурская показала фото и видео с отдыха.
Обновлено в 14:57
Энергетика

Под Петербургом с цитатой Чехова открыли новый нефтяной терминал

Новый топливный терминал «Гладкое» запустили в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:22
Экономика

ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»

ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд

Международные резервы РФ на 21 июня 2019 года составили $510,2 млрд, что на $5,7 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:23
Спорт

Девять медалей завоевали россияне на Европейских играх в четверг

Российские спортсмены заработали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали в очередной соревновательный день на проходящих в Минске Европейских играх.
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес

55-летняя звезда 90-х Азиза бросила жениха перед свадьбой

В апреле общественность узнала, что 55-летняя певица Азиза выходит замуж.
Обновлено в 10:07
Здоровье

Ребенок искупался на отдыхе и подхватил смертельно опасную инфекцию

Обновлено в 12:53
Политика

Абхазия закрыла границу с Грузией

В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Происшествия

В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка

В Воронцовском парке в Москве ветка дерева, сломанная сильным порывом ветра, упала на женщину.
Обновлено в 14:04
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