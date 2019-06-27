Наука
В Крыму нашли останки огромной птицыKrym.News 03:34
Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму. Pachystruthio dmanisensis весила около полтонны и являлась одним из самых больших пернатых животных Северного полушария, передает evo-rus.com. Окаменелости нашли в пещере, которую удалось обнаружить во время проведения дорожных работ.
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Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Кино
Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»
Обновлено в 08:21
Политика
Путин заявил, что в России нет олигархов
Комментируя проводимую ЦБ РФ политику по оздоровлению финансовой системы РФ, на которую, по мнению журналиста Financial Times, жалуются "некоторые олигархи", Путин отметил, что дело здесь не в олигархах или крупных компаниях, а в том, что деятельность неэффективных или полукриминальных кредитных организаций затрагивает интересы вкладчиков, рядовых граждан.
Обновлено в 15:43
Политика
Опрос показал, кого украинцы хотят видеть премьер-министром
Среди лидеров оказался действующий глава украинского правительства Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди граждан Украины по поводу того, кто может занять пост премьер-министра.
Обновлено в 08:38
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено в 04:05
Политика
Семь стран покинули сессию ПАСЕ после возвращения России
Делегации сразу семи стран покинули сессию ПАСЕ в знак протеста против решения восстановить все полномочия России в ассамблее.
Обновлено в 01:46
Политика
Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения
Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено в 15:59
Теннис
Россиянка Флинк пробилась в основную сетку Уимблдона
Обновлено в 11:37
Технологии
«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено в 10:59
Общество
Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции
Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Футбол
Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей
Представитель Алишера Усманова подтвердил, что бизнесмен пожертвовал тульскому "Арсеналу" 600 млн рублей.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Футбол
«Зенит» получил право сыграть в баскетбольной Евролиге
Как сообщает пресс-служба «Зенита», клуб получил право сыграть в регулярном чемпионате Евролиги-2019/20.
Обновлено в 14:41
Религия
Константинополь отказался признавать черногорских раскольников
Патриарх Константинопольский Варфоломей направил президенту Черногории Мило Джукановичу письмо, оповестив политика, что Вселенская патриархия признает в данной балканской стране только митрополию Черногорско-Приморскую Сербской Православной Церкви (СПЦ), возглавляемую митрополитом Амфилохием.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено в 08:12
Футбол
Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Футболист "Зенита" Александр Кокорин выступил с обращением к болельщикам.
Обновлено в 12:12
Культура
Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией
Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено в 14:03
Политика
Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
«Спасательница Малибу»: 32-летняя Настасья Самбурская показала идеальную фигуру в купальнике
Настасья Самбурская показала фото и видео с отдыха.
Обновлено в 14:57
Энергетика
Под Петербургом с цитатой Чехова открыли новый нефтяной терминал
Новый топливный терминал «Гладкое» запустили в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:22
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд
Международные резервы РФ на 21 июня 2019 года составили $510,2 млрд, что на $5,7 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:23
Спорт
Девять медалей завоевали россияне на Европейских играх в четверг
Российские спортсмены заработали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали в очередной соревновательный день на проходящих в Минске Европейских играх.
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес
55-летняя звезда 90-х Азиза бросила жениха перед свадьбой
В апреле общественность узнала, что 55-летняя певица Азиза выходит замуж.
Обновлено в 10:07
Политика
Абхазия закрыла границу с Грузией
В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Происшествия
В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка
В Воронцовском парке в Москве ветка дерева, сломанная сильным порывом ветра, упала на женщину.
Обновлено в 14:04