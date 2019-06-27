Наука
В Крыму нашли останки огромной птицыKrym.News 03:34
Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму. Pachystruthio dmanisensis весила около полтонны и являлась одним из самых больших пернатых животных Северного полушария, передает evo-rus.com. Окаменелости нашли в пещере, которую удалось обнаружить во время проведения дорожных работ.
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с чего всё началось
Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Vertebrate Paleontology, неожиданное открытие в крымской пещере предполагает, что ранние европейцы жили рядом с некоторыми из самых больших когда-либо известных птиц.Ин-спейс.рувчера в 23:17
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