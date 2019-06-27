В Крыму нашли останки огромной птицыKrym.News 03:34

с чего всё началось

Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму. Pachystruthio dmanisensis весила около полтонны и являлась одним из самых больших пернатых животных Северного полушария, передает evo-rus.com. Окаменелости нашли в пещере, которую удалось обнаружить во время проведения дорожных работ.

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