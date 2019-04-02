Россияне высказались об объединении России и БелоруссииГазета.Ru 23:04

Уточняется, что 51% россиян впервые услышали в ходе опроса о договоренности России и Белоруссии создать Союзное государство. По данным экспертов, население обеих стран пока не готово к объединению.

с чего всё началось

Почти половина россиян считает, что России и Белоруссии не следует образовывать единое государство, следует из опроса ВЦИОМ, с которым ознакомились "Известия". Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Интернет Мошенники обманом заставили пользователей сети смотреть рекламу Киберпреступники обманом заставляли пользователей сети кликать на рекламные баннеры.

Происшествия СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 Филевой Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота.

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Происшествия В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.

Происшествия Жертвами пожара в Комсомольске-на-Амуре стали четыре человека В результате пожара в квартире жилого дома в Комсомольске-на-Амуре погибли четыре человека.

Космос Космическая гребля: на МКС освоят новый вид спорта Одну из главных проблем космонавтов — атрофию мышц в условиях невесомости — позволит компенсировать новый тренажер, имитирующий греблю и поднятие штанги.

Энергетика Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2» Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.

Политика Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.

Политика «Ростех» подготовит условия для сетей 5G в России к 2024 году Госкорпорация «Ростех» подготовит план развития и условия для создания беспроводной связи пятого поколения на основе российской инфраструктуры до 2024 года.

Шоу-бизнес Елена Беркова заказала на свадьбу пять платьев за 2 млн рублей Елена Беркова уже начала подготовку к торжественной церемонии, заказав пять платьев, которые обошлись ей в два миллиона рублей.

Политика Помпео рассказал, какого сотрудничества США хотят от России Помпео подчеркнул, что диалог между Россией и США возможен в тех сферах, где интересы двух стран совпадают.

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Политика Медведев на встрече в Перми обсудит поддержку малого и среднего бизнеса Премьер-министр Дмитрий Медведев посетит Пермь 2 апреля и поговорит с бизнесменами о поддержке малого и среднего предпринимательства в России.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.

Политика Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.

Экономика Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru Сбербанк купит 100% акций сервиса по поиску работы и подбора персонала Rabota.ru, сделку планируется закрыть в мае этого года.

Общество Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

Происшествия Труп мужчины нашли в московском районе Теплый стан Труп мужчины и раненного человека нашли в Москве в районе Теплый стан.

Здоровье Жириновский предложил запретить рекламу лекарств и программы про болезни Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым запретить рекламу лекарств и программ про болезни.