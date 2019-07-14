Экономика
Особые привилегии в РФ пообещали только авиапассажирам бизнес-классаГазета.Ru 13:53
В аэропортах России могут ввести новые особые привилегии при проверке паспортов в аэропортах для пассажиров бизнес-класса.
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с чего всё началось
Минтранс пообещал рассмотреть это предложение. Но, по данным источника "Известий", против инициативы выступает пограничная служба ФСБ. Ускорить бизнесменов Для пассажиров бизнес- и первого классов обслуживания в российских аэропортах могут создать отдельные окна на паспортном контроле.Известия17:01
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