Минтранс пообещал рассмотреть это предложение. Но, по данным источника "Известий", против инициативы выступает пограничная служба ФСБ. Ускорить бизнесменов Для пассажиров бизнес- и первого классов обслуживания в российских аэропортах могут создать отдельные окна на паспортном контроле.

с чего всё началось

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