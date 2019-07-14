В аэропортах России могут ввести новые особые привилегии при проверке паспортов в аэропортах для пассажиров бизнес-класса.

Особые привилегии в РФ пообещали только авиапассажирам бизнес-класса

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